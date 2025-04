Leckeres Gebäck zu Ostern: Hier gibt es die besten Empanadas auf Mallorca

Auf Mallorca gehören Empanadas zu Ostern einfach dazu – und das buchstäblich an jeder Ecke. Die herzhaft gefüllten Teigtaschen sind ein fester Bestandteil der lokalen Küche und ein Muss für alle, die die Insel kulinarisch entdecken möchten. Die MM-Redaktion hat für Sie die zehn besten Adressen ausfindig gemacht.

Empanadas werden traditionell kalt serviert, schmecken aber aufgewärmt besonders gut. Klassisch sind sie mit Fleisch, der typisch mallorquinischen Wurst Sobrasada und Erbsen gefüllt. Daneben gibt es unzählige weitere Varianten: mit Fisch, Gemüse oder Lamm – und inzwischen auch in veganer Ausführung.

1. DINS Santi Taura (Palma)

Ein echter Geheimtipp der Einheimischen liegt unweit des Parc de la Mar: Das kleine Restaurant an der Plaza de Llorenç Villalonga 4 in Palma erfreut sich nicht nur bei den Mallorquinern großer Beliebtheit – zu Ostern sind die heiß begehrten Empanadas dort oft schon Tage im Voraus ausverkauft. Eine rechtzeitige Reservierung ist also ratsam. Der Küchenchef verrät: Das Rezept stammt von seiner Mutter – ein gut gehütetes Familiengeheimnis.

Für alle, die selbst Hand anlegen möchten, bietet das Restaurant auch Kurse an, in denen Gäste lernen, wie sie die deftigen Teigtaschen selbst zubereiten können.

Vorbestellungen werden unter 669 959 042 entgegengenommen – bitte auf Spanisch anrufen.

2. Fornet de la Soca (Palma)

Mitten im Herzen von Palma, an der Plaça Weyler, liegt die traditionsreiche Bäckerei Fornet de la Soca. Der Bäcker hat sich einen Namen damit gemacht, alte mallorquinische Rezepte wieder aufleben zu lassen – mit viel Liebe zum Detail und hochwertigen, lokalen Zutaten.

Ein Besuch lohnt sich nicht nur wegen der köstlichen Backwaren: Das Geschäft befindet sich in einem wunderschönen Jugendstilgebäude, dessen historische Einrichtung den Charme vergangener Zeiten versprüht.

Adresse: Plaça de Weyler 9, Palma.

3. Forn i Pastisseria Reina María Cristina (Palma)

Von außen wirkt die Bäckerei fast ein wenig unscheinbar. Doch wer erst einmal das Geschäft betreten hat, wird mit einer Fülle mallorquinischer Köstlichkeiten empfangen. Besonders beliebt bei den Einheimischen sind die traditionellen Schmalzschnecken, auch Ensaimadas genannt, sowie die deftigen Empanadas, die hier in verschiedenen Varianten angeboten werden.

Adresse: Carrer de la Reina Maria Cristina 69, Palma.

Bei der Herstellung der Empanadas in der Bäckerei Reina María Cristina in Palma hilft die ganze Familie.

4. Forn Can Moranta (Consell)

Die Bäckerei bietet eine Vielzahl an köstlichen Leckereien an, doch die Empanadas sind hier wirklich legendär! Wer sich auf eine kulinarische Entdeckungstour begibt, sollte unbedingt diese Spezialität probieren.

Adresse: Carrer de Ferrer 12, Consell

5. Mare Meva Forn & Café (Pórtol)

Das Café in der für ihre Tonkeramik bekannte Gemeinde bietet eine Vielzahl selbstgemachter Brote, Kuchen und Torten an. Doch das Rezept für die Empanadas bleibt ein gut gehütetes Familiengeheimnis – ein wahrer Genuss, der nur hier erhältlich ist.

Adresse: Carrer de Mossen Joan Vich 1a, Pórtol

6. Forn Sa Creu (Santa Maria del Camí)

In dieser Bäckerei und Konditorei kann es sein, dass Sie etwas anstehen müssen. Doch das Warten lohnt sich – besonders, wenn Sie im schönen Dorf unter den vielen Einheimischen stehen, die hier regelmäßig ihre Empanadas kaufen.

Adresse: Plaça Escola Can Capó 9, Santa Maria del Camí

7. Forn Sant Francesc (Inca)

Die Bäckerei in der Stadt Inca bietet neben den beliebten Empanadas auch eine Auswahl an leckeren Schnittchen und süßen Stückchen. Hier kommt jeder auf seine Kosten, der sowohl herzhafte als auch süße Leckereien liebt.

Adresse: Carrer de Sant Francesc 126, Inca

Die Empanadas bestechen mit einer deftigen und vielseitigen Füllung.

8. Es Forn des Pla de na Tesa (Marratxí)



Diese Bäckerei hat eine mehr als 100-jährige Geschichte und ist bekannt für das gute selbstgemachte Brot und natürlich den Empanadas.

Adresse: Camí de Son Alegre 1 Pla de na Tesa, Marratxí

9. Pastisseria Ca'n Roca (Manacor)

Die Konditorei bietet neben den klassischen Ensaimadas gerade zur Osterzeit leckere Crespells (süßes Gebäck) und Empanadas.

Adresse: Carrer Major 6, Manacor

10. Forn i Pastisseria Can Gelabert (Llubí)

Auch diese Bäckerei und Konditorei in dem beschaulichen Örtchen Llubí ist bei vielen Insulanern ein kleiner Geheimtipp. Vor allem was die Empanadas angeht.

Adresse: Carrer la Carretera 61, Llubí