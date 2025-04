Im Restaurant Schwaiger ist der Frühling angekommen

Der Frühling ist auf Mallorca angekommen, und es gibt Orte, an denen man diesen Jahreszeitenwechsel jetzt intensiv erleben kann. Einer davon ist das Restaurant Schwaiger, das sich in einem lichtdurchfluteten Penthouse in Palma befindet und mehr als nur ein gastronomisches Angebot bietet: ein Erlebnis für alle Sinne.

Der Frühling ist bei Schwaiger zu Hause Auf der Terrasse mit privilegiertem Blick auf die Serra de Tramuntana verlangsamt sich das Tempo, das Licht wird wärmer und jeder Bissen wird zu einem einzigartigen Erlebnis. Ein idealer Rahmen, um die Freude am guten Essen wiederzuentdecken, ohne Eile zu genießen und Zeit miteinander zu verbringen. Saisonale Küche mit einer besonderen Note Unter der gastronomischen Leitung von Chefkoch Stefan Brunner setzt Schwaiger weiterhin auf eine traditionelle Küche mit einer modernen Note. Sein Angebot basiert auf frischen, saisonalen und lokalen Produkten, mit einer tadellosen fachmännischen Ausführung, die den ursprünglichen Geschmack respektiert und seine Intensität verstärkt. Aromen, die begeistern, Zutaten der Saison, die mit Seele und Kreativität verarbeitet werden Von Dienstag bis Samstag bietet das Tagesmenü ein wechselndes Spektrum dieser Philosophie: Rezepte, die durch ihre Einfachheit und ihren Tiefgang überraschen und für diejenigen gedacht sind, die unter der Woche gut essen möchten, ohne auf eine anspruchsvolle Küche zu verzichten. Genießen Sie unser Tagesmenü oder lassen Sie sich von unserem Degustationsmenü verführen Für diejenigen, die ein intensiveres Erlebnis wünschen, ist das Degustationsmenü die Gelegenheit, sich von der Kreativität des Küchenteams mitreißen zu lassen und neue Kombinationen zu entdecken, die die Sinne wecken. Die Hauptzutat: weißer Spargel Wie jedes Jahr im Frühling zollt Schwaiger einem der schönsten Produkte der Saison Tribut: dem weißen Spargel. Seine Zartheit, seine Eleganz im Mund und seine Vielseitigkeit in der Küche machen ihn zum Star neuer Kreationen auf der Speisekarte. In Soßen, in Cremes, mit Fisch oder Fleisch... dieses unterirdisch wachsende Gemüse wird in Gerichte verwandelt, die den Charakter der Saison widerspiegeln. www.schwaiger.es/de/home-de/ reservas@schwaiger.es