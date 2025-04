Sterne-Koch Andreu Genestra zum neuen "Gourmet-Direktor" der Lío-Gruppe ernannt

Seit seiner Eröffnung im August 2023 versteht sich der Nachtclub Lío auf Mallorca als Bühne für ein sinnliches Gesamterlebnis. Im Mittelpunkt steht eine aufwendig inszenierte Show mit Tänzern, Sängern und Akrobaten aus aller Welt – begleitet von einer Küche, die ebenso viel Aufmerksamkeit beanspruchen will wie das Geschehen auf der Bühne.

Für das gastronomische Konzept verantwortlich ist der mallorquinische Sternekoch Andreu Genestra. Gemeinsam mit dem künstlerischen Leiter Joan Gràcia hat er ein Menü entwickelt, das sich eng an die Ästhetik und den Rhythmus des Abends anlehnt. Ziel sei es, so Genestra, "die Show auch auf den Tisch zu bringen".

An allen Lío-Standorten – neben Mallorca auch in London, Ibiza und Mykonos – sollen künftig Gerichte angeboten werden, die Teil eines gemeinsamen kulinarischen Konzepts sind. Im Mittelpunkt steht das Prinzip des Teilens: Speisen, die gemeinsam genossen werden können, sollen das Erlebnis für die Gäste vertiefen. Für das Jahr 2025 kündigt Genestra "überraschende Gerichte" an, die – so seine Worte – "niemanden gleichgültig lassen werden".

Erst schlemmen, dann tanzen!

Zu den aktuellen Kreationen zählt unter anderem ein Wolfsbarsch mit würzigem Miso, der mit Schärfe und Meeresfrische spielt. Ebenfalls auf der Karte: ein Entrecôte vom Angus-Rind, serviert mit Thymian-Kartoffeln und Zitronenschale – eine gehobene Variante eines klassischen Gerichts. Eine dritte Komposition kombiniert Rote Garnele mit Kaviar und Apfel-Tartar – eine Verbindung aus intensiven Aromen und verschiedenen Texturen.

Genestra, der für seine nachhaltige Küche mit einem Michelin-Stern und einem Grünen Stern ausgezeichnet wurde, ist seit Kurzem auch für die gesamte Lío-Gruppe verantwortlich. Mit seinem Ansatz bringt er nicht nur ein Stück Mallorca auf die Teller, sondern entwickelt die Idee des kulinarischen Entertainments konsequent weiter.