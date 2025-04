Authentischer geht's kaum: Spanisches Kult-Restaurant Don Caracol eröffnet neue Filiale in Palma

In Palma de Mallorca wird es ein weiteres, typisch spanisches Restaurant der Marke Don Caracol geben. Wie die Betreiber gegenüber der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" äußerten, entsteht auch am Paseo Marítimo eine Filiale. Ein altes asiatisches Restaurant wurde übernommen.

Don Caracol verfügt über ein beliebtes Restaurant samt Terrasse in Llucmajor und ein weiteres am Innenstadtring Avenidas in der Nähe der Fußgängerzone Blanquerna. Die Gastbetriebe erfreuen sich vor allem an Wochenenden großen Andrangs. Das liegt an den ausgesprochen günstigen Preisen für die Speisen in den Restaurants.

Restaurants vor allem für spanischsprachige Gäste

Neben anderen Restaurants gehört Don Caracol zu denjenigen, die vor allem spanischsprachige Gäste anziehen. Auch andere Betriebe dieser Art gibt es auf Mallorca, etwa das Straßenrestaurant Es Cruce, das Restaurant Can Blau oder etwa das Restaurant Mavi. Auch diverse chinesische Restaurants in Palma gelten als Geheimtipp für Alteingesessene, Touristen sieht man dort fast nie.

In den Don-Caracol-Restaurants gibt es vor allem spanisches Essen. Die Schneckengerichte gelten als besonders begehrt. Die in Teilen von Spanien gern gegessenen Glibbertiere füllen allerdings nicht schnell die Mägen.