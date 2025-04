Mit Körben voller Leckereien: Hier können Sie sich easy Picknicks im Weingarten organisieren lassen

Ein gutes Tröpfchen Wein genießen, dazu Brot, Käse, Oliven, umgeben von Weinstöcken inmitten der Natur – so ein Picknick in einem mallorquinischen Weingarten hat Charme. Jetzt im April, wenn die Rebstöcke ihre hellgrünen Blätter der Sonne entgegenstrecken, beginnt auf den Insel-Weingütern auch wieder die Saison für ein solches Mahl Open Air mit Romantikfaktor. Zum Beispiel in der Bodega Vi Rei in der Gemeinde Llucmajor an der Carretera Cap Blanc. Dort gehören zum Speisevergnügen unter freiem Himmel Baguette, Käse, Oliven, Tomaten, Olivenöl, mallorquinische Wurstsorten, Mandeln, eine Flasche Wasser – und eine Flasche Wein für jeweils zwei Personen. Ob Gäste dabei einen hauseigenen Rot-, Weiß- oder Roséwein genießen möchten, bleibt ihnen überlassen.

Zum Equipment zählt stil-echt eine Tischdecke, die auf dem Boden zwischen den Rebstöcken ihren Platz findet. Für das kleine Plus an Bequemlichkeit ist für Kissen und kleine Bänkchen als Sitzgelegenheit gesorgt. Zudem spendet ein Sonnenschirm Schatten für den leckeren Genuss im Grünen. Das Picknick auf dem Weingut Vi Rei kostet pro Person 45 Euro. Maximal sechs Personen können an der gemütlichen Runde teilnehmen. Möglich ist das „Picnic en el viñedo” von April bis Oktober, immer von Mittwoch bis Sonntag, jeweils 10 und 18 Uhr.

Freiluft-Genuss zum Sonnenuntergang bei Binissalem

Natur und Wein mittags oder zum Sonnenuntergang: „Wir bieten Picknicks im Weinfeld sowohl für unsere Hotelgäste als auch für externe Gäste an, jeder ist willkommen”, sagt Lisa Mete, die zusammen mit Profikoch Christoph Fakler das Landhotel Can Davero im Weinanbaugebiet zwischen Santa Maria und Binissalem führt. Das Picknick zwischen den Weinreben mit Korb und Kerzen am Abend kostet 42,90 Euro pro Person. „Was das Essen angeht, gehen wir individuell auf jeden Gast ein”, so Lisa Mete. Aber so viel ist schon mal verraten: „Alles ist regional und saisonal, frisch und mit Liebe zubereitet. Zudem gibt es eine Flasche Hauswein für jeweils zwei Personen dazu.” Und dieser stammt von der Bodega Resident, die zum Hotel gehört und die Weingärten rundherum bewirtschaftet.

Picknick mit Rosé auf dem Bio-Weingut Can Feliu

Auf dem Bio-Weingut Can Feliu in Porreres ist ebenfalls die Picknickzeit eingeläutet: Vor der Sonne schützt ein Beduinenzelt am Weinfeld. Und dort wird aufgetischt, nämlich ein klassisch-mallorquinisches Pa amb Oli mit Brot, Käse, Sobrassada, Oliven. Das Besondere daran: Dazu reicht Winzer Carlos Feliu eigenes, kaltgepresstes Olivenöl bester Virgen-Extra-Qualität, das er nach biodynamischen Richtlinien herstellt. Es handelt sich dabei um das einzige von Demeter zertifizierte Olivenöl auf den Balearen. Was natürlich im Korb auch nicht fehlen darf, ist ein gutes Fläschchen Wein – Rosé – aus eigener Produktion, versteht sich. Und ebenfalls mit dem Demeter-Siegel. Preis für zwei Personen: zirka 65 Euro.

Beim Wein-Punk in der Tramuntana

Im Weingut Terra IóN am Tramuntana-Gebirge zwischen Es Capdellà und Andratx stehen ab Ostern die Zeichen auf Picknick. Natürlich mit einem selbstgekelterten Wein von den jungen Winzern Annika Bolduan (23) und Domenic Amat Kreft (28). Kreft, den das deutsche „Manager Magazin” wegen seiner innovativen Ideen schon mal als Wein-Punk und Wein-Rebell bezeichnet, ist in den USA geboren. Aufgewachsen in Ingelheim am Rhein hat er das Weinmachen quasi im Blut. Sein Großvater, sein Onkel – beide Winzer … Seit drei Jahren nun produziert er in dem Weingut Terra IóN gute Tropfen. Kreft und Bolduan bewirtschaften rund sechs Hektar, setzen auf einheimische Rebsorten wie Prensal Blanc und Mantonegro oder internationalen Sorten wie Viognier und Moscatel. Voraussetzung für ein Picknick dort allerdings ist, dass die Besucher zuvor eine Verkostung (30 bis 70 Euro pro Person) der bodega-eigenen Weine gemacht haben. Damit werden sie automatisch auch kostenlos Mitglied im „Paradise Club” des Weinguts.

„Bei diesen Tasting Experiences informieren wir über die Philosophie der Bodega, das ist uns sehr wichtig”, betont Annika Bolduan. „Wir keltern die Weine nicht nur ökologisch, sondern nach biodynamischen Kriterien. Denn wir möchten nicht nur etwas von der Natur nehmen, sondern ihr auch etwas zurückgeben.” Daher sei unter anderem „Vielfalt im Weinberg” ein großes Thema. „Wir begrünen zum Beispiel die Flächen zwischen den Rebstöcken mit Klee und Wildblumen. So ist der Boden zum einen vor dem Austrocknen besser geschützt. Zum anderen finden Insekten Nahrung”, erzählt die Winzerin. „Unsere Picknicks sind dann eine Ergänzung zur Weinverkostung, sie finden je nach Wunsch der Kunden in einem ruhigen Teil des Gartens oder Weinberg mit Blick auf die Reben statt”, fährt sie fort. „Zwar ohne die klassische Picknickdecke, dafür stilvoll an Tischen, die in unseren Weinbergen beziehungsweise unserem Garten verteilt sind.” Geboten werden dann Mittwoch bis Samstag jeweils von 10 bis 16 Uhr Köstlichkeiten von der Insel sowie Wein.

Jeder Korb ist für zwei Personen ausgelegt. Er enthält eine Flasche Wein der Bodega nach Wahl, Wasser, Käse, Sobrassada (vegetarisch/vegan auf Wunsch möglich), Pa moreno, Honig aus eigener Produktion, Marmelade, Mandeln, Oliven, saisonales Obst oder Gemüse, Meersalz und Olivenöl. Preis pro Person: 32 Euro (mit Weiß- oder Roséwein), 34 Euro mit Rotwein. Übrigens: Den Auftakt der Picknicksaison im Weingut Terra IóN bildet zunächst am Ostersonntag von 11 bis 16 Uhr ein zünftiger Osterbrunch.

Tafeln neben den Reben in Sencelles

In dem Weingut Santa Catarina in der Gemeinde Sencelles ist der Picknickkorb mit allem bestückt, was man für ein gutes Pa amb Oli so braucht. „Nämlich Brot, Ramallet-Tomaten, Wurst, Käse, Öl und Salz”, informiert Philippe Salva Morer von der Bodega Santa Catarina. Wer dazu drei Weine (je einen Rot-, Weiß-, Roséwein) verkosten möchte, zahlt 35 Euro pro Person. Wenn es fünf Weine (zwei weiße, zwei rote, ein Rosado) sein sollen, dann schlägt das Ganze mit 45 Euro zu Buche. Getafelt wird rustikal neben den Weinstöcken. (lk)