Mallorcas beliebtester Kellner: Manuer Ortiz arbeitet seit 32 Jahren im Mesón Ca’n Pedro

Manolo Ortiz, wie ihn die Gäste des Mesón Ca'n Pedro kennen, hinter dem Tresen des beliebten Restaurants in Palma auf Mallorca. | Miquel Alzamora

Manuel Ortiz (geboren 1959 in Valverde de Llerena, Extremadura) ist jener Kellner auf Mallorca, der in sozialen Netzwerken die meisten positiven Bewertungen erhält. Mit 65 Jahren hat er beschlossen, dass dies seine letzte Saison sein wird; nach dem Sommer geht er in den Ruhestand. Seit dem 11. März 1993 arbeitet er im populären Mesón Ca’n Pedro in Palmas Gastronomie-Dorf Génova und blickt somit auf 32 Jahre Dienst zurück.​