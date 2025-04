Das ist der erste Gewinner der spanischen Burger-Meisterschaft auf Mallorca

Auf der Suche nach dem besten Burger ganz Spaniens wurde auf der "Champions-Burger-Smash-Route" auf Mallorca nun der Sieger der Balearen gekürt. Auf der Insel fand die erste von zehn spanienweiten Etappen statt. Am Ende wird der Gesamtsieger der zehn Stationen gekürt. Auf der Insel wurden indessen 13 Tage lang Fleisch-Kreationen von Besuchern auf dem Messegelände El Molino in Calvià gekostet. Besonderes Augenmerk wurde auf Aspekte wie Brötchen, Fleisch, Originalität, Zutatenkombination und Präsentation gelegt. Auf Platz eins kam der "Diamante Azúl" aus dem Restaurant Nolito aus Córdoba.

Bei dem Gewinner überzeugte die Testesser auf der Insel nicht nur der Geschmack, sondern auch die Optik: Der "Blaue Diamant" besteht aus einem blauen Brioche-Brötchen, das mit Diamant- und Roségoldpulver veredelt wurde. Belegt war der Sieger mit einem Smash-Patty aus lange gereiftem Fleisch, Bacon-Marmelade, Cheddar, knusprigem Bacon und geräucherter Mayonnaise.

Das ist ein Smash-Burger

Das Besondere an den Smash-Burgern ist die neue amerikanische Trend-Zubereitungsart: Das Fleischpatty wird "gesmashed", also leicht platt gedrückt und dann auf einer sehr heißen Oberfläche gebraten. Dadurch entsteht eine dünne, knusprige Kruste, die den Burger besonders saftig und aromatisch macht. Diese Methode erfreut sich auch in Europa immer größerer Beliebtheit. Viele Burger-Fans schwören auf den intensiven Geschmack und die besondere Textur von Smash- Burgern.

Auf Platz zwei landete das Restaurant BSmash aus Málaga mit dem "Stellar 51", einem Burger mit spanischem Rinderkotelette, gereiftem roten Cheddar, gerösteter Mayonnaise, süßem Bacon, Zwiebel-Bits und Mondstaub.

Den dritten Platz belegte das Restaurant Tximist aus Bilbao mit dem sogenannten "Harry Porker": Der Zauberburger besticht durch Premium-Rindfleisch, amerikanischen Cheddar, 24 Stunden bei niedriger Temperatur gegartem Bacon und einer “Harry-Potter-Reduktion”, Frischkäse-Sauce, Honey-Ranch-Sauce, knusprigem Zauberregen und Brioche-Brötchen.

Die zweite Etappe der "Champions-Burger-Smash-Route" wird in Castellón vom 30. April bis zum 11. Mai stattfinden. Die weiteren Städte werden nach und nach bekanntgegeben.