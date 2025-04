Nach zwei Jahren: Neues Mallorca-Motiv auf Nutella-Gläsern

Der Kult-Schokoaufstrick Nutella wird in Spanien erneut mit einem Mallorca-Motiv verkauft. Wie der Hersteller Ferrero mitteilte, wurde der Ferienort Portocolom mit seinem Leuchtturm dafür ausgewählt. Das Dorf an der Insel-Ostküste ist auch bei deutschen Touristen sehr beliebt, der Marçal-Strand gilt als veritable Perle.

Bereits im Jahr 2023 stattete Ferrero Nutella-Gläser mit einem Mallorca-Motiv aus. Damals war Port de Sóller geehrt worden. Nunmehr zieren neben Portocolom 16 weitere Fotos aus ganz Spanien die Behälter – etwa aus Torcal de Antequera in Andalusien, Alquézar in Aragonien, den Maspalomas-Dünen auf den Kanaren oder aus dem Park Güell in Barcelona.

1946 in Italien gegründet

Der Ferrero-Konzern war im Jahr 1946 in der Stadt Alba in der Region Piemont gegründet worden. Er setzt inzwischen 17 Milliarden Euro pro Jahr mit Süßwaren um. Das Unternehmen hat mehr als 53.000 Beschäftigte in 37 Fabriken.

Nutella besteht überwiegend aus Zucker mit Zutaten von Palmöl, gerösteten Haselnüssen, Milchpulver, Kakao, Sojalecithin und Vanillin. Nutella ist heute unter anderem in den meisten Ländern Europas, den USA, Kanada, Mexiko, China, Japan, den Philippinen, Türkei, Australien, Südafrika und einigen Ländern Südamerikas und Afrikas erhältlich. In Deutschland gibt es Nutella seit 1965.