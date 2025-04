Von Sineu bis Son Servera: Das sind die schönsten Flohmärkte auf Mallorca

Nahezu in jeder Himmelsrichtung der Insel werden in diesen Tagen Decken ausgebreitet und Tapeziertische aufgestellt. Sei es in einem Herrenhaus in Andratx, im Herzen von Sencelles oder in einer Sporthalle in Palma – mit dem Einzug des schönen Wetters nehmen auf Mallorca auch die Flohmärkte wieder Fahrt auf. Wo Sie nach Schätzen von Antiquitäten über Secondhand-Kleidung bis Spielzeug stöbern können, hat MM recherchiert.

Benefizflohmarkt in Palma de Mallorca

Auf diesem Trödelmarkt kann man auch noch etwas Gutes tun, denn die Erlöse fließen in karitative Zwecke. Im Velòdrom in Palma wird er von Freitag bis einschließlich Sonntag, 9. bis 11. Mai, von 10 bis 18 Uhr auf die Beine gestellt. Dahinter steckt der Club Elsa, dieses Event ist auf der Insel schon fast eine Institution. Angeboten werden vor allem Kleidung, Bücher und Spielzeug.

Der Benefizflohmarkt des Club Elsa im Velòdrom im Palma ist Kult. Er findet vom 9. bis 11. Mai statt.

Secondhand in Sencelles

Das Rathaus von Sencelles organisiert jeden ersten Samstag im Monat von 10 bis 13 Uhr auf der Plaça de la Vila einen Secondhand-Markt, der zeitgleich mit dem Wochenmarkt der Gemeinde stattfindet. Die nächste Ausgabe ist am 3. Mai.

Kunsthandwerker in Andratx

Vor allem unter jungen Menschen wird diese Veranstaltung immer beliebter. Der Rata Market ist kein Trödelmarkt im klassischen Sinne, da ausschließlich Neuwaren von kleinen, lokalen Herstellern angeboten werden. Bei kostenlosem Eintritt kann man sich vor allem mit der Familie einen schönen Tag machen. Es gibt auch Aufführungen für Kinder, Musikshows und Streetfood. Die diesjährige Frühjahresausgabe ist im Castell de Son Mas in Andratx, am 3. (11 bis 19 Uhr) und 4. Mai (11 bis 16 Uhr).

An der deutschen Schule Eurocampus

Jedes Jahr richtet die deutsche Schule an der Playa de Palma ihren Flohmarkt aus, dieses Mal am Samstag, 17. Mai, von 10 bis 14 Uhr. Er richtet sich vor allem an Familien, geboten werden viel Kleidung und Spielsachen für Kinder verschiedener Altersstufen.

Weitere Trödelmärkte an diversen Orten

Viele Dörfer auf Mallorca reaktivieren in diesen Tagen ihre Flohmärkte. Zum Beispiel in Inca auf der Plaça del Bestiar. Jeden Sonntag kann dort zwischen 8 und 13 Uhr gebummelt werden. Ebenso in Son Servera, wo die Stände auf der Plaça de Sant Joan aufgebaut sein werden. Jeweils von 9 bis 13 Uhr findet der Flohmarkt an folgenden Sonntagen statt: 27. April, 25. Mai, 28. September, 26. Oktober, 30. November sowie 28. Dezember. In den Sommermonaten pausiert er, genauso wie der Trödelmarkt in Sineu: Dieser wird erst wieder am Samstag, 27. September, von 10 bis 14.30 Uhr auf dem zentralen Marktplatz ausgerichtet.

In Consell kann man ebenfalls jeden Sonntag einen der größten Flohmärkte der Insel besuchen. Er wird an der Avinguda del Raiguer jeweils von 8 bis 14 Uhr aufgebaut. Die vollständige Liste aller Wochen- und Flohmärkte auf Mallorca können Sie unter folgendem Link in unserem Eventkalender nachlesen.