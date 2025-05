Sunset, Meeresbrise, Serrano-Schinken, Cocktails: So war das Season-Opening des Puro-Beach Clubs

Eine leichte Meeresbrise, Fingerfood und heiße DJ-Beats im Purobeach Club in Cala Estància auf Mallorca – das alles war am Samstagabend in einer der nobelsten Einrichtungen der Insel zu erleben, die mit einem rauschenden Fest in die neue Saison hineinfeierte. | Youtube: Mallorca Magazin TV

Der Saisonauftakt auf Mallorca ist ohne das Opening des Purobeach Clubs in Can Pastilla kaum noch denkbar. Jahr für Jahr zieht das Event Anfang Mai zahlreiche Gäste an – so auch am vergangenen Samstagabend. Bei strahlendem Sonnenschein, leichter Meeresbrise und bestem Blick auf das Mittelmeer verwandelte sich der Beach-Club in eine Bühne für über hundert Besucher, gekleidet in Beige und Weiß, die zu den Beats internationaler DJs in den Abend hinein feierten.