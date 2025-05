Der perfekte Partner für einen Boots-Ausflug auf Mallorca

Das erfahrene Unternehmen Alcudia Bay Boat Rental bietet persönlichen Service für Kunden ohne als auch mit Führerschein. Seine modernen Boote überzeugen durch ihre Qualität.

Für die schönsten Tage des Jahres

Die Sonne lacht vom Himmel, eine leichte Brise weht sanft ums Gesicht und friedlich rauschen die Wellen. Wer einmal dieses Mittelmeer-Idyll im Norden von Mallorca erleben möchte, der ist bei dem Bootsverleih Alcudia Bay Boat Rental richtig. Dieses Unternehmen, das Kunden, die ein Boot in Can Picafort mieten wollen, erlaubt, die außergewöhnlichsten Tage des Jahres – den Urlaub – noch schöner zu machen, gibt Touristen die Möglichkeit, die spannende Bucht von Alcúdia zu genießen.

Erfahrung mit deutschen Kunden

Alcudia Bay Boat Rental verfügt über mehr als 14 Jahre Erfahrung in der Branche und Firmengründer Ritchie hat ein professionelles Team von hochqualifizierten Fachleuten zusammengestellt, die seinen Kunden jederzeit engagiert zur Seite stehen. Diese stammen vor allem aus Deutschland und Bundesbürger können sich darüber freuen, bei Ritchies Bootsverleih auf Deutsch betreut zu werden. Gemäß seinem Ziel, die Wünsche aller bisher mehr als 15.000 Kunden zu erfüllen und ihnen ein unvergessliches Erlebnis auf dem Meer zu bieten.

Hochmoderne Flotte für Anfänger und Veteranen

Um nautische Träume wahr zu machen, stehen in Can Picafort moderne und hochwertige Boote zur Auswahl, darunter vier Modelle mit bis zu 15 PS, die ohne Führerschein benutzt werden können. Sie bieten eine Kapazität von bis zu sechs Personen. Neben einem Fuhrpark an Yachten verfügt Alcudia Bay Boat Rental daneben über Boote mit bis zu 225 PS und Platz für bis zu zwölf Personen, für die eine entsprechende Fahrlizenz erforderlich ist. Alle, die sich lieber entspannt über das Wasser chauffieren lassen, können zum Fahrzeug auch einen Skipper mieten.

Ein umfassendes Angebot

Die Buchung der Boote ist denkbar einfach: Auf seiner Website bietet das Unternehmen eine übersichtliche App, in der erst das entsprechende Modell abgefragt wird, dann optionale Extras wie Wakeboard oder Wasserski. Alcudia Bay Boat Rental organisiert auf Wunsch auch ein Catering, bestehend aus drei aufregenden Gängen und Getränken. Abgerundet wird das Angebot durch Sonnenschirme und Markisen auf allen Booten. Diese können entweder halbtags oder ganztags gemietet werden, wobei sich der Preis beginnend bei 235 Euro für vier Stunden bei der doppelten Leihdauer günstig um gerade einmal die Hälfte erhöht.

Auch wer Eleganz sucht, ist in Can Picafort richtig

An anspruchsvolle Kunden richtet sich schließlich das Yachtchartering von Alcudia Bay Boat Rental. Schöne und luxuriöse Schiffe auf dem neuesten Stand der Technik erzeugen besonders bewegende Momente mit Freunden oder der Familie. Die Firma in Can Picafort hat drei Yachten im Portfolio mit bis zu 23 Metern Länge und einer Kapazität von bis einem Dutzend Gäste. Sie sind bereits ab fairen 1800 Euro pro Tag zu haben. Unter den eleganten Vehikeln findet sich auch ein Modell der renommierten Marke "Sunseeker".

Ritchie und sein Team freuen sich darauf, Ihre Fragen zu beantworten und Reservierungen entgegenzunehmen. Alternativ ist dies auch über die Internetseite möglich.

ALCUDIA BAY BOAT RENTAL

Carrer Cervantes, 7, 07458 Can Picafort, Illes Balears

📱 Mobil: (+34) 620 25 70 31

📞 Telefon: (+34) 971 09 28 40

📧 E-Mail: info@alcudia-boat-rental.com