Nanu! In diesem Mallorca-Hotel wird mediterrane mit mexikanischer Küche kunstvoll vermengt

Grüner Wolfsbarsch-Aguachile mit Avocado und Serrano-Chili, Carabinero mit Habanero-Sauce und Maisgorditas mit Käse, oder getrüffelte Burrata mit grünem Pipián und Sardellen sind die Namen der raffinierten Kreationen, die im Restaurant „La Terraza” serviert werden. Das Restaurant gehört zum Fünf-Sterne-Hotel „Can Simoneta” in Canyamel an der Nordostküste und wird vom renommierten mexikanischen Chefkoch David Moreno geleitet. Geprägt durch die Traditionen in seiner Heimat und inspiriert durch jene auf Mallorca entwickelte Moreno den kulinarischen Vorschlag der „mexiterranen” Küche. Unter Einsatz moderner Zubereitungstechniken verbindet dieses Konzept beispielsweise das schwarze Schwein „Pibil” von der Insel mit Guacamole aus dem mittelamerikanischen Land oder Sankt Petersfisch mit Chipotle.

Das Restaurant „La Terraza” trägt seinen Namen wegen der idyllischen Freifläche auf dem Außengelände des Hotels, auf der deren Gäste dank des milden Klimas der Insel fast das gesamte Jahr über Zwischenmahlzeiten und Mittag- sowie Abendessen „à la carte” genießen können. Hier, unter einer bezaubernden Pergola, mit Blick auf die Bucht von Canyamel, umgeben von Meer, Olivenbäumen und Johannisbrotbäumen, werden unter anderem Hühner-Gemüse-Gyozas mit süß-saurer Vinaigrette, Garnelenraviolis mit Haselnüssen und Kirschtomaten sowie tropisches Eis mit Mango und Kokosnuss serviert. Der grandiose Ausblick, der penibel gepflegte Garten und das hochwertige Mobiliar machen den Aufenthalt auf der Anlage zu einem besonderen Erlebnis.

13-köpfiges Team macht Kulinarik-Träume wahr

Neben dem Terrassenservice verfügt das Hotel über ein öffentliches Restaurant – „Gastronòmic” genannt –, in dem das Publikum sich auf ein virtuoses Degustationsmenü mit zwischen zwölf und 15 Gängen freuen darf. Das gastronomische Erlebnis wird ab Mai in der gemütlichen Veranda angeboten, die das Panorama auf den privilegierten Standort von Can Simoneta bewahrt. Wahr gemacht werden die kulinarischen Genüsse von einem 13-köpfigen Team, das hinter David Moreno dessen Vision umsetzt.

Das Konzept kommt so gut an, dass Can Simoneta in den drei vergangenen Jahren im Michelin-Restaurantführer ausgezeichnet wurde und parallel dazu im Restaurantführer von Repsol. Darüber hinaus erhielt die Küche das Copil-Siegel, das Exzellenz in mexikanischer Gastronomie in Spanien ehrt.

Im zurückliegenden November kam noch eine Auszeichnung hinzu: Benito Torres und Santiago Herrera, ihres Zeichens Sous-Chefs der Restaurants, gewannen die vierte Ausgabe des veganen Kochwettbewerbs der Stadt Palma. „Der Sieg war eine Freude und ein sehr angenehmes Erlebnis”, sagt Torres. Das Duo überzeugte mit einem locker-leichten Dessert aus Maisblume, Orange, Mandel und Olivenöl, das Mexiko mit dem Mittelmeer verbindet.

Das Gericht hat es sogar auf die reguläre Speisekarte des „La Terraza” geschafft, neben der es eine vegetarische Karte gibt, deren Kreationen alle in vegane Varianten umgewandelt werden können, wie Herrera erklärt. „Wir kochten vor dem Wettbewerb bereits einige entsprechende Gerichte für Hotelgäste, aber es war nichts Gewöhnliches”, so Torres. Herrera kann sich vorstellen, in Zukunft noch mehr vegane Gerichte in das feste Angebot von Can Simoneta zu integrieren.

Auch nach dem Gewinn des veganen Wettbewerbs überwiegt der Arbeitseifer: “Wir machen genauso weiter wie vorher”, sagt Torres. „Wir arbeiten weiter gut und vor allem mit Lust.” Herrera und er würden weiterhin versuchen, sich jeden Tag zu verbessern.