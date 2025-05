Warum das Restaurant Janina mit seiner Haute Cuisine zu den versteckten Schätzen auf Mallorca gehört

Klein, fein und höchst außergewöhnlich: Diese Adjektive treffen auf das Janina Restaurant im Glamour-Hotspot Puerto Portals auf Mallorca zu. Das gastronomische Juwel in dem Nobelhafen im Südwesten der Insel überraschte beim MM-Besuch positiv mit seinen Delikatessen – ein Mix aus japanischer Raffinesse (wie etwa Sushi-Spezialitäten) und mediterraner Küche. Neben so manchem edlen Tropfen finden sich auch Leckereien aus dem österreichischen Raum, wie Salzburger Nockerl oder Kaiserschmarrn, zum Dessert vor.

Erst vor rund einem Jahr eröffnete die aus München stammende Neugastronomin Janina Zweig ihr charmantes Restaurant, das über einen Blick auf den Yacht-Hafen verfügt. Bei der Dekoration und Ausstattung achtete die studierte Interieur-Designerin bei der Ausstattung minutiös auf jedes Detail. Neben den zahlreichen japanischen Vasen, den vielen Kristallen, einer Bar aus hochwertigem griechischen Alabastro-Stein und einem luxuriös wirkenden "Instagram-Bad" fällt vor allem ein großer, 180 Millionen Jahre alter Amethyst ins Auge, der das Erkennungszeichen des Restaurants ist. Ein optisches Highlight ist auch die offene Küche, in der die Gäste dem Chefkoch Ryu beim Zubereiten von Gerichten wie Burrata mit Tomaten, Austern mit Mangosalat oder dem Dekorieren des Yuzu-Dressings auf den Sashimi-Tellern zuschauen können.

Die Neugastronomin kommt ursprünglich aus dem Fashion-Business

"Vor allem bei der Auswahl des Gemüses setzten wir auf lokale, frische Produkte", so Zweig. Das Restaurant Janina (Puerto Portals. Local 44, 07181 Portals) setzt auf erstklassigen Service beim Bedienen der Gäste und bietet daher sogar einen Chauffeur Service an. Die Lokalinhaberin sagte ferner: "Der Anfang war schwierig, ich musste viel umstrukturieren. Man muss sich zunächst einen Namen machen auf der Insel, doch nun läuft alles bestens." Der große Wunsch von Janina Zweig war es, ihr Restaurant, was ihr Herzensprojekt ist, zu einem "Happy Place" zu gestalten. Hier können ihre Gäste neben höchstem kulinarischen Genuss auf Fashion und Lifestyle treffen.

Die Inhaberin leiht ihren Namen dabei nicht nur dem Restaurant an sich (www.janina-restaurante.com), denn auch auf der Speisekarte findet man das Sushi-Gericht "Janina Roll" und den kreativen Cocktail "Janina Spritz" (mit Wermut, Pink Tonic und Cava). "Ich komme aus dem Modebereich und möchte diese Passion in Zukunft bei eigenen Fashion-Events noch stärker bei gutem Essen mit einfließen lassen", so Zweig über ihre Vision.