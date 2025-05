Darf in keiner Paella fehlen: Balearen-Regierung arbeitet an mallorquinischem Fischfond

Das Fischereiministerium der Balearen-Regierung auf Mallorca hat ein Pilotprojekt gestartet, um den spanischen Fischfond "Fumet" aus Fisch herzustellen, der von der lokalen Flotte gefangen wurde. Das Projekt beginnt mit Untersuchungen, ob dieses Vorhaben wirtschaftlich rentabel ist. Das übergeordnete Ziel: Arten, die auf dem Markt nicht mehr gefragt sind, in ein praktisches Qualitätsprodukt mit Mehrwert für Verbraucher und Restaurants zu verwandeln.

Die Initiative, die von der Stiftung Esment entwickelt wird, wird mit 80.000 Euro aus den europäischen Fonds Next Generation gefördert. In den nächsten Monaten werden Variablen wie die am besten geeigneten Fischarten, ihre saisonale Verfügbarkeit, die Kosten der kleinen Produktion und die physische und gastronomische Qualität des Fischfonds Fumet untersucht.

Der Minister für Landwirtschaft, Fischerei und Umwelt, Joan Simonet, besuchte am zurückliegenden Dienstag die Anlagen der Stiftung Esment, zusammen mit anderen Vertretern aus der Region und Vertretern des Fischereisektors. Während der Besichtigung verteidigte Simonet die Notwendigkeit, Absatzmöglichkeiten für die lokalen Fänge zu finden, die trotz ihres ernährungsphysiologischen und kulinarischen Wertes aufgrund der veränderten Verbrauchergewohnheiten an Attraktivität verloren haben. "Die Idee ist, das, was wir hier fangen, aufzuwerten, ihm ein neues Format zu geben und es den Verbrauchern von heute näher zu bringen", sagte er.

Erste Ergebnisse noch in diesem Jahr erwartet

Die Regierung geht davon aus, dass die ersten Ergebnisse der Studie bis Ende des Jahres vorliegen werden. Die Schlussfolgerungen, die veröffentlicht werden, könnten den Weg für eine künftige Produktionslinie von lokalem Fumet mit balearischem Gütesiegel ebnen und das Potenzial haben, die Nachhaltigkeit des Fischereisektors zu stärken.

Fumet ist eine helle Brühe, die aus Fisch und Schalentieren hergestellt wird. Er wird aus Fischgräten und -resten hergestellt, die normalerweise weggeworfen werden und einen hohen Gelatinegehalt aufweisen. In der Regel werden Fische und Schalentiere verwendet, die der entstehenden Brühe einen guten Geschmack verleihen, so dass Fumet eine konzentrierte Brühe ist, die nach klassischen Gerichten schmeckt. Der Fond ist ein wesentlicher Bestandteil des spanischen Reiseintopfes Paella.