Es könnte eines der Highlights in diesem Mallorca-Sommer werden: Die Modenacht im Kulturzentrum CCA Andratx

Sara Lazarevic hat selbst als Model Erfahrungen gesammelt. Bei der London Fashion Week 2024 war sie in dem Dress von Miss Universe auf dem Catwalk

Beim Event des Topmodels Sara Lazarevic, das in diesem Sommer zum ersten Mal auf Mallorca veranstaltet wird, folgt ein Superlativ auf das andere. Lazarevic selbst sagte über ihre Mode- und Kunstnacht am Samstag, den 24. Mai, im CCA Andratx :"Diese Veranstaltung wird einzigartig! Wir bringen Unternehmer in einer traumhaften Location zusammen. Unser Motto 'Connect' steht für VERBINDUNG – es geht darum, Netzwerke zu knüpfen und Brücken zwischen lokalen und internationalen Größen aus Fashion, Beauty, Lifestyle und Kunst zu schlagen."