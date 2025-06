Mit Traumblick auf Port de Sóller: So isst es sich in einem der luxuriösesten Hotels Mallorcas

Lecker essen am Infinity-Pool mit Meerblick: Das Fünf-Sterne-Hotel Jumeirah in Port de Sóller auf Mallorca hat drei hauseigene Restaurants, in denen auch externe Gäste jederzeit willkommen sind | Foto: Melike Yasaroglu

Um es sich einen Abend in einer der besten und luxuriösesten Hotels Mallorcas gutgehen zu lassen, muss man nicht als Hotelgast eingebucht sein. Auch externe Besucher sind im Jumeirah Mallorca in Port de Sóller gerne gesehen. Das hauseigene Signature-Restaurant "Es Fanals" am Infinity-Pool im 9. Stock zu bewerben, war Ziel des „Four-Hands-Dinners” am vergangenen Wochenende.