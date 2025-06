Küchenchef Jaume Vicens vom Béns d´Avall auf Mallorca und sein Engagement für Champagner

Die Champagnermarke Lanson hat Jaume Vicens, Küchenchef mit einem Michelin-Stern des Restaurants Béns d'Avall auf Mallorca, zu einem ihrer Chefkoch-Botschafter ernannt. Vicens ist eines der meistversprechenden kulinarischen Talente Spaniens. Zur Feier dieser Zusammenarbeit bereitete das Béns d'Avall zwischen Sóller und Deià jüngst ein besonderes Event vor, bei dem der Champagner Lanson und die gastronomischen Kreationen von Küchenchef Jaume Vicens im Mittelpunkt standen. Vicens erklärt, wie es zu dieser Zusammenarbeit gekommen ist und welche Erfolgsphilosophie hinter diesem emblematischen Familienrestaurant im Tramuntana-Gebirge steckt.

Frage: Wie kam es zu dem Vorschlag, neuer Botschafter für Lanson Champagner zu werden?

Jaume Vicens: Es entstand durch das Interesse von Lanson, unsere Philosophie und Werte fließen in perfekter Synergie zusammen, unter anderem verbindet uns der Respekt vor der Geschichte und dem Erbe unserer Häuser und das ständige Streben nach höchster Qualität. Für uns war es eine Ehre, Lanson und das, was sein Name national und international bedeutet, vertreten zu dürfen.

Wie bewerten Sie diesen Champagner?

Lanson ist viel mehr als nur ein Champagner, es sind echte Handwerker, Alchemisten ihres Fachs, die auf natürliche und nachhaltige Weise einen Champagner von höchster Qualität herstellen. Mit großem Respekt vor dem Produkt und dem Land. Hervorzuheben ist seine Fähigkeit, über Jahre hinweg eine einzigartige Frische und außergewöhnliche Qualität zu bewahren.

Zu welchen Produkten passt er Ihrer Meinung nach gut?

Er passt zu allem, es ist unmöglich, sich zu entscheiden. Seine verschiedenen Sorten und Jahrgänge lassen sich mit herzhaften und süßen Gerichten kombinieren, wie beispielsweise "Le Rose", der sehr gut zu Frühlings- und Sommerfrüchten wie Erdbeeren passt.

Haben Sie ihn als Zutat für eines Ihrer Gerichte bei der feierlichen Veranstaltung verwendet?

Wir haben Lanson unzählige Male in unseren Kombinationen verwendet, eine originelle war "le Blanc de blans" mit mallorquinischen Suppen oder im Holzofen gebratener Porçella. Er passt auch perfekt zu Zahnbrasse oder zu unserer Bouillabaisse.

Wie beurteilen Sie den Start in die Sommersaison?

Ausgezeichnet, wir sind weiterhin auf der ständigen Suche nach Exzellenz und höchster Qualität. Daher füllt sich unser Restaurant weiterhin mit unzähligen außergewöhnlichen Stammgästen und vielen neuen Gästen, mit denen wir unser Erbe durch unsere mit Leidenschaft und Liebe geleistete Arbeit teilen, um dieses wunderbare gemeinsame Glück zu schaffen, das an den Tischen von Béns d'Avall entsteht.

Was erwartet uns diesen Sommer im Béns d'Avall?

Die zentralen Werte von Béns d'Avall: Freundlichkeit, Bescheidenheit, Authentizität und Eleganz und vor allem Qualität. Eine Speisekarte, die sich mit der Saison ändert, natürlich, gesund und kreativ ist und in unserer Identität, unserem Familienerbe und unserer Umgebung verwurzelt ist. Vertreten durch ein großartiges Serviceteam, das den Gästen das Beste von uns bietet.