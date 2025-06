Kulinarischer Hotspot in Palma: Wo karibisches Flair auf mediterrane Aromen trifft

Sitzen und essen unter uralten Zürgelbäumen in einer belebten Fußgängerzone von Palma | Foto: Alexander Sepasgosarian

Italienische Pizzerien, lateinamerikanische Grillhäuser, indische Restaurants und charmante Cafés mit raffinierten Konditoreiangeboten – seit der Umwandlung in eine Fußgängerzone hat der Carrer Blanquerna in Palma nicht nur an Charme und Attraktivität gewonnen, sondern ist auch zu einem Schmelztiegel globaler Aromen geworden.