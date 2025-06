Immer einen Besuch wert: So schön ist Mallorcas größter Flohmarkt

Die Vorteile beim Kauf von Gebrauchtwaren liegen auf der Hand: Er spart sowohl Ressourcen, die bei der Produktion von neuen Artikeln anfallen, als auch die, die bei der Entsorgung von alten Artikeln anfallen, und spart dem Käufer Geld. Besonders schön und umfangreich ist der Kauf aus zweiter Hand auf Mallorca in Consell. Die Gemeinde liegt etwa 20 Kilometer von Palma de Mallorca in Richtung Alcúdia entfernt und ist von der Plaza España mit dem Zug bequem in rund 25 Minuten zu erreichen.

In Consell gibt es den größten Flohmarkt von Mallorca, den sogenannten „Rastro“ oder „Mercat dels Encants“. Jeden Sonntag ab acht Uhr morgens zieht es etliche Besucher in das Industriegebiet der Gemeinde. Auf rund 3000 Gäste schätzt die Gemeinderätin für Märkte von Consell, Sonya Dauden, das Aufkommen. Um 14 Uhr ist Schluss. Bis dahin dürfen die Touristen und Einheimische durch die Gassen vorbei an den mehr als 300 Ständen schlendern.

Das wird auf dem Flohmarkt geboten

Das Angebot umfasst vor allem Kleidung und Accessoires – darunter Vintage-Stücke – sowie Antiquitäten und Sammlerstücke wie Uhren, Münzen oder Bücher. Auch viele Möbel und Dekorationsartikel werden angeboten. Gebrauchsgegenstände wie Werkzeuge oder Elektro-Geräte kommen hinzu sowie handwerklich hergestellte Produkte und Kunstobjekte. Außerdem gibt es Essensstände.

Bei meinem Besuch kaufte ich insgesamt sechs Dinge – ein Küchenmesser, zwei Polo-Hemden, eine Sport-Shorts sowie zwei Hemden – für rund 30 Euro, was den ökonomischen Vorteil dieser Konsumform unterstreicht. Denken Sie daran, vor dem Besuch in Consell, der aufgrund der Größe des Marktes leicht mehrere Stunden dauern kann, genügend Bargeld mitzunehmen und – bei Sonnenschein – ausreichend Sonnencreme aufzutragen!

Weitere Trödelmärkte der Insel

Neben dem Flohmarkt in Consell gibt es noch diverse andere auf Mallorca: in Alaró jeden ersten Samstag im Monat, in Campos, in Palmas Industriegebiet Son Castelló/Son Fusteret, in Sencelles sowie jeden ersten Samstag im Monat am Eingang des Parks Son Oliva von Palma, wobei in diesem Fall die Erlöse solidarisch den sportlichen Einrichtungen des Parks zugute kommen. Sonntags kommen Bummler in Artà und in Inca auf ihre Kosten. Alle Wochen- und Flohmärkte der Insel finden Sie auch zum Nachlesen in unserem Online-Eventkalender.

Der Autor ist MM-Redakteur und freier Umweltaktivist. In seiner Kolumne "Einfach nachhaltig" beschäftigt er sich jede Woche mit Themen rund um Umwelt, Nachhaltigkeit und vieles mehr.