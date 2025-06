Natürlich, vegan und wirksam: Kosmetik-Marke "Skjur" startet in Spanien

Im Rahmen des Events Glam & Gather am vergangenen Mittwoch im The Circle in Santa Ponça konnten Gäste die Produkte kennenlernen und sie testen | Foto: Skjur

Die renommierte deutsche Kosmetikmarke Skjur bereitet ihren Markteintritt in Spanien für Ende diesen Jahres vor. Im Rahmen des exklusiven Events Glam & Gather, das am zurückliegenden Mittwoch im The Circle in Santa Ponça auf Mallorca stattfand, konnten über 100 Gäste die Produkte entdecken, testen und sich in sie verlieben.