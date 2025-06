Tintenfisch, Vieira-Muscheln und prämierte Weine: So ging das galicische Albariño-Fest in Palma über die Bühne

So ging es beim Albariño-Fest zu | Foto: Ultima Hora/Julián Aguirre

Zum 28. Mal ist in Palma de Mallorca das zur Inseltradition gehörende Fest zu Ehren des galicischen Albariño-Weins über die Bühne gegangen. Am Mittwochnachmittag strömten Dutzende auch deutsche Kulinarik-Interessierte das "Náutico"-Restaurant im königlichen Yachtclub, in welchem etwa 50 Bodegas ihre Tropfen präsentierten.