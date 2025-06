Terra Mia: Authentische neapolitanische Pizza in Palma, mit der Seele und dem Geschmack Süditaliens

Im Herzen von Palma de Mallorca, in der Carrer del 31 de Desembre, 16, finden Sie eine Ecke, die nach Tradition riecht und schmeckt: Terra Mia Pizzeria, eine authentische Hommage an die neapolitanische Gastronomie, die Einheimische und Touristen gleichermaßen mit ihren handgemachten Pizzen nach süditalienischem Originalrezept überzeugt.

Die beste neapolitanische Pizza in Palma

Wenn wir von authentischer neapolitanischer Pizza sprechen, meinen wir dünnen Teig, hohen Rand, frische Zutaten und langsame Gärung. Und bei Terra Mia wird jedes Detail auf den Millimeter genau beachtet. Das Angebot reicht von der klassischen Margarita mit Mozzarella fior di latte und frischem Basilikum bis hin zu gewagteren Varianten wie der Tartufo e Funghi oder der köstlichen Diavola.

Das Team von Terra Mia legt großen Wert auf die Qualität der Produkte und die Treue zu den italienischen Wurzeln und arbeitet mit italienischen Mehlen, San Marzano-Tomaten, ausgewählten Wurstwaren und Käsesorten mit Herkunftsbezeichnung. Das Ergebnis ist eine ausgewogene, leichte und geschmacksintensive Pizza, wie man sie im Zentrum von Neapel genießen würde.

Viel mehr als nur Pizza: Tradition und Familie

Obwohl die Pizza die Hauptattraktion ist, bietet Terra Mia auch eine Auswahl an typisch italienischen Vorspeisen, hausgemachter Pasta, frischen Salaten und hausgemachten Desserts, darunter Tiramisu, Babà mit Rum und Nutella. Und das alles in einer freundlichen, einladenden Atmosphäre mit dem neapolitanischen Akzent, in der man sich vom ersten Moment an wie zu Hause fühlt.

Das Restaurant ist ideal für ein informelles Mittagessen oder ein besonderes Abendessen. Die freundliche Bedienung und der effiziente Service sind Teil des Erlebnisses, wie die vielen zufriedenen Kunden, die ihren Besuch wiederholen, betonen.

Terra Mia: ein Muss für ein italienisches Restaurant auf Mallorca

Mit einem ehrlichen, schmackhaften und kohärenten Angebot hat sich Terra Mia einen Platz unter den besten Pizzerien in Palma verdient. Sein Engagement für Authentizität, seine Liebe zu den Rohstoffen und seine Leidenschaft für die mediterrane Küche machen es zu einem unverzichtbaren gastronomischen Ziel für Liebhaber von Pizza und traditioneller italienischer Küche.

Terra Mia ist auch auf Buchungsplattformen vertreten und zeichnet sich durch seine positiven Bewertungen in sozialen Netzwerken wie Instagram und Facebook aus, wo Gerichte, Aktionen und die herzliche Atmosphäre des Restaurants geteilt werden.

Kontaktinformationen

Adresse: Carrer del 31 de Desembre, 16 – 07003 Palma de Mallorca

Telefon: +34 871 876 984

https://terramiapizzeria.es/

Instagram: @terramiapizzeriapalma

Facebook: Terra Mia Pizzería Palma