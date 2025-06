"Diese Kaffeebohnen ...", "toll!": So begeistert waren Deutsche bei der Eröffnung einer Müller-Filiale in Palmas Luxusviertel Son Vida

In Palma de Mallorca hat am Donnerstag im vornehmen Viertel Son Vida ein weiterer Müller-Drogeriemarkt eröffnet. Die Kette ist bei Deutschen und Einheimischen beliebt. MM hat sich umgeschaut, wieso die Menschen den Markt gern besuchen. Sind es die deutschen Produkte? Möchten die Bundesbürger nicht auf gewohnte Artikel verzichten? Und welche Dinge kaufen eigentlich die Insulaner?

An der Ladentür hängen traubenweise viele weiße und orangefarbene Ballons. Links bereitet ein Mitarbeiter Popcorn zu und verschenkt es den Kunden. Rechts steht der Angestellte José vor einem Glücksrad, an dem Gäste drehen können, um eine kleine Aufmerksamkeit wie eine Probepackung Shampoo oder Ähnliches zu gewinnen. "Ich würde sagen, das Geschäft ist hervorragend angelaufen. Momentan besuchen gerade sehr viele Spanier das Geschäft", sagt er und winkt ein junges Paar mit Kinderwagen an das spanisch-deutsche "Roulette".

Mitarbeiter José lädt die Kunden dazu ein, am Glücksrad zu drehen. Ein Geschenk gibt es auf jeden Fall.

Die Spanier Silvia und Guido wohnen in der Nähe, die neue Geschäftsstelle wollten sie sich deshalb nicht entgehen lassen. "Wir kaufen hier unsere Babynahrung", erklärt Guido und zeigt auf sein schlafendes Kind im Wagen. "Das ist wirklich toll. Für die restlichen Einkäufe haben wir keinen speziellen Supermarkt." Silvia dreht das Holzrad und gewinnt einen kleinen orangefarbenen Ball, den sie in die Einkaufstüte steckt. "Ich kaufe hier gern Kosmetik", fügt die junge Mutter hinzu.

Sonja, die bereits vor 11 Jahren nach Mallorca auswanderte, wohnt mittlerweile im Stadtteil Son Puig. "Das Shopping beim Müller hat sich gerade so angeboten", sagt die 43-Jährige und lächelt. Ein paar Produkte aus der Heimat habe sie immer gern parat. "Als ich hier ankam, gab es noch nicht so viele deutsche Geschäfte. Mittlerweile gibt es eine große Auswahl. Im Grunde ist Deutschland mittlerweile komplett nach Mallorca gekommen", sagt sie und zählt unter anderem Lidl und Aldi auf, bei denen man sogar typische Brezeln findet. Von den Einheimischen und Nachbarn weiß sie allerdings, dass sich die Anwohner lieber einen Lebensmittelsupermarkt gewünscht hätten. "Das wäre praktischer gewesen, da es in dieser Gegend relativ wenige gibt."

Die 85-jährige Mallorquinerin Catalina kauft gerne ihre Kosmetika im Müller.

Rosa verlässt gerade mit leeren Händen das Geschäft. "Ich habe erzählt bekommen, dass es hier ganz viel Tierfutter gibt. Also bin ich extra hier hergefahren. Aber für meine Schildkröten gibt es hier leider nichts", sagt sie enttäuscht. An ihrer Seite geht ihre 85-jährige Mutter Catalina, die normalerweise in spanischen Märkten einkauft. "Aber ich kaufe hier meine Kosmetika", sagt die Dame und zeigt auf ihren pink geschminkten Mund. Dazu trägt sie den farblich passenden Rock. Selbst die Sonnenbrille ist im gleichen Ton! Fröhlich nimmt sie eine Pose vor dem Glücksrad ein und strahlt in die Kamera.

Manche Regale sind bislang nicht ganz gefüllt, das stört aber niemanden.

Jorge und Lourdes verlassen gerade den Laden. Die beiden balancieren ein Kinderspielzeug, eine Tüte Kaffeebohnen und ein Holzregal für die Küche auf ihren Armen. Als der Mitarbeiter José dem Paar anbietet, am Glücksrad zu drehen. Gesagt, getan. Jorge erhält ein Päckchen feuchte Pflegetücher. "Ich bin regelmäßiger Kunde, meine Frau ist das erste Mal hier", erklärt der in der angrenzenden Wohngegend Son Roca lebende Mallorquiner. "Wir kaufen hier bestimmte Sachen. Diese Kaffeebohnen gibt es zum Beispiel nur bei Müller", sagt er und zeigt auf die große Bohnenpackung. Der alltägliche Einkauf tätigen sie am liebsten im Mercadona.

Jorge kauft regelmäßig seinen Kaffee in einer der Drogerie-Filialen. Seine Frau Lourdes geht nicht so oft einkaufen.

Ein bisschen weiter weg, aus Santa Ponsa, kommt Sandra. "Meine Tochter hat Geburtstag und im Müller in unserer Gegend habe ich nicht gefunden, was ich für sie suche", sagt sie. Als sie aber dann gehört hatte, dass auf viele Produkte am Eröffnungstag ein Rabatt von 20 Prozent gewährt wird, setzte sie sich gleich ins Auto und machte sich auf den Weg. "Sind ja nur 20 Minuten und ich kaufe viele deutsche Produkte", gibt die 53-Jährige zu. Seit 19 Jahren lebt sie fest auf der Insel. "So manche Dinge kaufe ich gern hier, weil ich die Produkte eben kenne und seit Langem nutze."

Genau so sieht das Clara, die seit einem Jahr an der Cala Vinyes lebt. "Ich kaufe Produkte im Müller, weil ich einfach alles bekomme, was ich auch in Deutschland gekauft habe", sagt sie und lächelt. "Ich gehe auch in spanischen Geschäften einkaufen. Aber wenn ich ehrlich bin, kaufe ich gern Artikel, die mir vertraut sind."

Die neue Filiale befindet sich in Palmas Viertel Son Vida in der Straße Son Puig 5. Auf zirka 1500 qm Verkaufsfläche ein umfangreiches Warenangebot an. Das Sortiment umfasst Parfümerie- und Drogerieerzeugnisse, Bio-Produkte, Sporternährung, Süßwaren sowie Schreibwaren, Strümpfe, Spielwaren, Bücher, Haushalts- und Handarbeitsartikel. Ein Naturshop und ein Tiershop runden die Produktpalette ab.