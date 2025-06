Ein echter Gourmet-Geheimtipp: Dieses Restaurant in Cala Major wird Sie überraschen

Mitten auf der hektischen Hauptstraße von Cala Major, dem beliebten Badeort von Palma de Mallorca, zwischen Dönerbuden und Supermärkten, verbirgt sich ein echter kulinarischer Geheimtipp: das Rottehullet – ein dänisches Tapas- Restaurant mit Herz, Charme, Qualität und einer großen Portion Gastfreundschaft. Seit 1984 in Familienbesitz, serviert Inhaber Daniel Rodríguez Andersen – halb Däne, halb Spanier – eine überraschend harmonische Kombination aus skandinavischen Klassikern und mediterranen Tapas.

Die kleine, handverlesene Karte reicht von tagelang mariniertem Hering aus Dänemark und klassischen Frikadeller über Smørrebrød bis hin zu mallorquinischen Weinen aus Puigpunyent und Sobrassada. Der 45-jährige Koch steht bis in die Nacht hinein selbst in der Küche, backt sein Schwarzbrot von Hand, kauft den Fisch direkt im Hafen von Palma de Mallorca und besucht regelmäßig Weingüter und Märkte, um stets frische, regionale Zutaten einzukaufen. An den Wochenenden überrascht er mit täglich wechselnden Gerichten und neuen Kreationen.

Der Wirt Daniel Rodríguez Andersen hat die rustikale Trinkstube seiner Eltern in ein Restaurant umgewandelt. Alle Fotos: my

Viel hat sich getan in den vier Jahrzehnten seit der Eröffnung durch seine Eltern – sie Dänin, er Festlandspanier. Einst als rustikale Trinkstube für skandinavische Urlauber und Residenten gedacht, übernahm Daniel Rodríguez Andersen den Betrieb mit einem klaren Ziel: Er wollte aus dem schummrigen Lokal ein Restaurant machen. Dass dieser Plan aufgehen könnte, glaubten ihm seine Eltern lange nicht. „Es war ein harter Kampf“, erinnert er sich. Heute aber, sagt er, sei sein Vater stolz. Seine Mutter verstarb vor einigen Jahren.

Noch immer kommen Stammgäste von früher – oft mit offenen Mündern und einem „Wow!“, wenn sie sehen, wie sehr sich das dänische Lokal Rottehullet in Cala Major verändert hat. Die alte Holztheke wurde durch kleine, schön eingedeckte Tische ersetzt und eine Küche eingebaut. Die einst vergilbten Fotos aus Raucherzeiten hängen nun eingerahmt in schlichtem Schwarz an den Wänden – sie sind stille Zeugen einer anderen Ära.

Früher schäbbig und verraucht, heute edel und schlicht: Das dänische Restaurant Rottehullet.

Mit dem alten Image als Trinkstube hat der Wirt trotzdem noch manchmal zu kämpfen. „Wer nur auf einen schnellen Drink vorbeischauen will, ist bei mir falsch”, sagt er freundlich, aber bestimmt. „Wir konzentrieren uns auf das Essen.“ Seine Gäste sind heute bunt gemischt: Skandinavier, Mallorquiner und neugierige Urlauber, die das Restaurant zufällig entdecken – und oft wiederkommen.

Gastfreundschaft liegt Daniel Rodríguez Andersen im Blut – nicht nur wegen der Kneipe seiner Eltern, sondern auch durch seine frühere Karriere: Zwölf Jahre lang arbeitete er als Flugbegleiter. Wenn er nicht gerade über den Wolken Passagiere bediente, besuchte er an seinen freien Tagen in Madrid eine Kochschule. Ein Diplom hat er nicht – aber Leidenschaft und Können. Heute lebt er seine Berufung mit Hingabe und Leidenschaft.

Fast jeden Gast begrüßt der Gastronom persönlich – mal mit einem festen Händedruck, mal mit einer sanften Berührung an der Schulter, aber immer mit einem warmen Lächeln. Er erklärt die Karte, gibt Empfehlungen und verschwindet dann in die kleine Küche, wo er liebevoll angerichtete Gerichte mit lokalen Insel-Zutaten zubereitet.

Den sieben Tage eingelegten Hering in pikanter Currycerme serviert der Wirt auf selbstgebackenem Smørrebrød.

Geboren in Kopenhagen, aufgewachsen auf Mallorca, hat Daniel Rodríguez Andersen die Welt bereist – und spricht neben Dänisch, Spanisch und Mallorquinisch auch fließend Englisch und Schwedisch. Dazu kommen ein paar Brocken Deutsch und Griechisch. So international wie er sind auch seine Gäste. Manche trifft er bei privaten Events oder an Bord von Yachten in der nahegelegenen Marina Calanova, wo er mit dänischen Delikatessen beliefert.

Und übrigens: „Rottehullet” bedeutet auf Dänisch so viel wie „Rattenloch” – ein augenzwinkernder Name für ein Restaurant, das heute zu den charmantesten kulinarischen Überraschungen von Palma zählt.