Entdecke den wahren Geschmack von handwerklich hergestelltem Eis – mit AMMU

In Palma ist Eis nicht mehr nur ein Nachtisch. Es wird zu einem Ritual, einer bewussten Entscheidung, einem Erlebnis für alle fünf Sinne. Möglich macht das AMMU, die neue handwerkliche Eisdiele, die ihre Türen auf der Insel mit einem klaren Konzept geöffnet hat: weniger Sorten, dafür höchste Qualität.

Das Erste, was beim Betreten von AMMU überrascht, ist das Fehlen der typischen Theke mit bunten Eishügeln. Stattdessen werden die Eissorten in gekühlten Pozzetti aufbewahrt – hermetisch verschlossene Metallzylinder, die das Produkt vor Licht und Luft schützen und eine konstante Temperatur gewährleisten. Diese in Italien traditionelle Technik ist die beste Methode, um das Eis optimal zu konservieren und gleichzeitig Textur, Geschmack und Frische zu bewahren.

Ein weiteres zentrales Merkmal von AMMU ist die bewusst reduzierte Auswahl von nur 10 bis 12 Sorten, die alle täglich in der eigenen Produktionsküche handwerklich hergestellt werden. Jeder Geschmack entsteht aus sorgfältiger Arbeit mit hochwertigen Rohstoffen, von denen viele direkt aus Italien importiert werden, um ein authentisches und natürliches Ergebnis zu garantieren.

Die Sorten reichen von Klassikern wie gesalzenem Pistazieneis, Haselnuss oder dunkler Schokolade bis hin zu kreativeren und saisonalen Kompositionen wie Zitrone-Ingwer, Erdbeere oder Vanille – mit denen AMMU dazu einlädt, die Freude an gut gemachtem Eis neu zu entdecken. „Wir haben uns bewusst dafür entschieden, wenige Sorten anzubieten, diese aber richtig zuzubereiten“, erklärt Massimiliano Garlini, der Gründer von AMMU, „denn wir glauben, dass jeder Löffel eine Geschichte erzählen soll – nicht einfach nur kalt und süß sein darf.“

Doch AMMU bietet mehr als nur Eis. Die sinnliche Reise geht weiter mit einer Auswahl echter sizilianischer Cannoli – außen knusprig, innen frisch gefüllt mit süß abgeschmeckter Ricotta nach traditionellem Rezept. Hinzu kommen halbgefrorene Schokoladen- und Pistazientorten, ideal für Liebhaber intensiver, cremiger Geschmacksrichtungen, sowie eine feine Auswahl italienischer Mini-Gebäcke – perfekt zum Kaffee oder als kleine süße Versuchung.

Darüber hinaus bietet AMMU eine sorgfältig kuratierte Auswahl an verpackten Gourmetprodukten, typisch für Sizilien: darunter die berühmten handgemachten sizilianischen Pestos, klassische Pistazien-Busiata-Nudeln sowie eine Vielzahl an Köstlichkeiten, die die kulinarische Seele Süditaliens aufleben lassen.

In einem Markt, der von auffälligen, aber wenig authentischen Angeboten überflutet ist, sticht AMMU mit einem zurückhaltenden, eleganten und traditionsbewussten Ansatz hervor. Eine Eisdiele und Konditorei, die keine künstlichen Farben oder Showeffekte braucht – nur die Kraft der Qualität.

Für alle, die in Palma nach authentischen, handwerklich hergestellten und zutiefst italienischen Geschmackserlebnissen suchen, ist AMMU ein Muss. Es ist nicht nur ein Happen – es ist eine Rückkehr zum Echten.