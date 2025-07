"Luftig", "lebhafte Farben": Deutscher Handelskonzern Tchibo verkauft jetzt eine "Mallorca-Hose"

Der deutsche Kaffeeröster Tchibo nutzt die derzeit große Beliebtheit der Insel in der Bundesrepublik und bietet jetzt eine sogenannte Mallorca-Hose an. Für 19,99 Euro können sich Kunden das Kleidungsstück frei Haus bestellen, so das Unternehmen auf seiner Homepage.

"Wer Urlaub auf der Insel macht, dem wird auch schnell der besondere mallorquinische Stil auffallen". Schließlich trügen "die Spanierinnen einen Mix aus mediterraner Leichtigkeit und traditioneller Handwerkskunst" – ein "schöner Stil", der die "farbenfrohe Seite der Insel widerspiegelt".

"Beerentöne auf weißem Grund"

Es handelt sich bei der "Mallorca-Hose" um eine sogenannte Palazzo-Hose, die auch andere Modeketten wie Land's End oder Stradivarius anbieten. Tchibo wirbt mit "Beerentönen auf weißem Grund", die an die "lebhaften Farben traditioneller mallorquinischer Fliesen und die floralen Muster der Inseltextilien" erinnerten. Das "Tragegefühl" beschreibt der Kaffeeröster als "luftig".

Eindringlich empfohlen wird, sich so eine Hose zuzulegen, um bei einem "Bummel durch die Gassen von Sóller" oder einem "Cafébesuch in Palma" eine gute Figur zu machen. "Die nachhaltige Materialwahl", so heißt es weiter, "sowie die schadstoffgeprüfte Verarbeitung unterstreichen das Bewusstsein für Qualität und Umwelt, das auch in der mallorquinischen Lebensart tief verwurzelt ist."

Die Tchibo GmbH mit Sitz in Hamburg ist eines der größten deutschen Konsumgüter- und Einzelhandelsunternehmen. Tchibo gehört zu 100 Prozent der Familie Herz. Der Konzern unterhält sowohl eigene Ladengeschäfte in Innenstädten und in Einkaufszentren als auch Verkaufsregale in Supermärkten[und ist auch im Onlinehandel tätig.