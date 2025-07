Urban Jungle-Vibes am Meer: Iroko will zum neuen Place-to-be auf Mallorca avancieren

Im Herzen von Palmanova im Südwesten von Mallorca ist ein neuer Hotspot erwacht, der diesen Sommer für Aufsehen sorgt – nicht nur bei Feinschmeckern, sondern bei allen, die nach einem besonderen Abend suchen: Iroko. Inspiriert von den tropischen Regenwäldern Japans und Südostasiens, vereint dieser stilvolle Ort fernöstliche Ästhetik mit exzellenter Küche, kreativer Barkultur und einem Hauch Großstadtflair.

Wie die spanische Tageszeitung Ultima Hora am Samstag berichtete, begeistert Iroko seit seiner Eröffnung mit einem außergewöhnlichen Konzept. Neu interpretierte asiatische Tapas, fantasievolle Signature-Cocktails und ein abwechslungsreiches Programm aus Live-Musik und DJs machen diesen Ort zu einem Magnet für Nachtschwärmer, die es stilvoll, lebendig und außergewöhnlich mögen.

Das Interieur ist ein Erlebnis für sich: Üppige Pflanzen, stimmungsvolle Beleuchtung und eine fein abgestimmte, fast mystische Atmosphäre entführen die Gäste in eine urbane Dschungelwelt – tagsüber entspannt, nachts pulsierend. Kulinarisch erwartet die Besucher eine Mischung aus japanischer Raffinesse und thailändischer Würze: von kreativ inszenierten Rolls bis zu aromatischen Kompositionen, in denen sich Süße und Schärfe perfekt ergänzen – stets mit frischen Zutaten und einem modernen Twist. Ein besonderes Highlight ist die zentrale Bar, an der wahre Cocktailkunst zelebriert wird. Jeder Drink ist ein kleines Kunstwerk – frisch gemixt, stilvoll serviert und mit dem gewissen Etwas.

Doch Iroko ist mehr als Restaurant und Bar – es ist Bühne, Treffpunkt und Erlebnis zugleich. Wenn abends DJs auflegen oder Live-Acts auftreten, verwandelt sich der elegante Dschungel in einen vibrierenden Nachtclub, in dem ein Dinner nahtlos in ausgelassene Stimmung übergeht. Auch für exklusive Events ist Iroko gefragt – ob Geburtstag, After-Wedding-Party oder private Feier: Das Ambiente lässt sich individuell gestalten und bleibt garantiert unvergesslich. Mit Iroko hat Palmanova ein neues Aushängeschild bekommen – stylish, exotisch, anders. Denn hier genießt man nicht nur den Abend – man taucht in eine völlig neue Welt ein.

Teriyaki Filet kostet rund 34 Euro

Und die Preise? Ein Blick in den Internetauftritt des Lokals verrät: Die asiatischen Tapas-Highlights im Iroko Mallorca starten ab 8 Euro, etwa die beliebten Edamame mit Sesamöl, Maldon-Salz und Shichimi Togarashi. Für rund 12 Euro gibt es Frühlingsrollen vom Rind mit süßer Chili‑Teriyaki‑Sauce oder das kreative Bang Bang Blumenkohl (vegan). Wer es herzhaft mag: Asiatische Kroketten mit Thai-Hühnchen kosten etwa 16 Euro, ebenso wie das Chicken Katsu Curry. Das fein abgestimmte Teriyaki Filet mit 220 g Rindersteak und Shiitake‑Teriyaki‑Glasur liegt bei rund 34 Euro. Das Rippchen-Gericht mit Yakiniku‑BBQ‑Glasur und Erdnüssen schlägt mit 18 € zu Buche. Die Preise liegen damit im Bereich von gehobener Tapas-Lounge, mit einem durchschnittlichen Dinner-Budget von etwa 50 Euro pro Person,. Die Online-Gastroplattform TheFork stuft das Lokal vom Preis her als „durchschnittlich“ ein.