Probieren Sie es aus! Mit diesem Rezept trotzen die Spanier der Sommerhitze

Wenn die Sommerhitze in Deutschland unerträglich wird und das Mittelmeer samt Sonne Mallorcas in weiter Ferne liegt – was tun? Ganz einfach: Machen Sie es wie die Mallorquiner! Servieren Sie Pipirrana – ein erfrischendes Gericht, das zwischen der kalten Gemüsesuppe Gazpacho und dem mallorquinischen Tomatensalat Trampó liegt. So holen Sie sich ein Stück Balearen auf den Teller – und schlagen gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: Sie kühlen sich innerlich ab und schwelgen geschmacklich in Urlaubserinnerungen. Der gesunde Snack ist schnell zubereitet und kommt auch bei vielen Kindern gut an. Kein Wunder, dass er derzeit in vielen Restaurants auf der Insel serviert wird.

Streng genommen stammt Pipirrana aus Andalusien. Dort existieren je nach Region (etwa Jaén, Granada oder Málaga) verschiedene Varianten – die Grundzutaten bleiben jedoch gleich: frisches Gemüse, hochwertiges Olivenöl und häufig etwas Fisch oder Ei. Die ursprüngliche Version ist rein vegetarisch. Für vier Personen benötigen Sie:

Zutaten 4 reife Tomaten

1 grüne Paprika

½ rote Paprika (optional, für Farbe)

1 kleine Salatgurke (geschält, entkernt)

1 kleine weiße Zwiebel oder Frühlingszwiebel

1–2 Knoblauchzehen

1 hart gekochtes Ei

1 Dose Thunfisch in Olivenöl (ca. 120 g, abgetropft)

50 ml gutes Olivenöl extra vergine

1–2 EL Sherryessig (oder Rotweinessig)

Salz nach Geschmack

Optional: schwarze Oliven oder hart gekochtes Ei zum Garnieren Zubereitung Tomaten leicht mit dem Mörser andrücken, den austretenden Saft auffangen – dieser wird später für das Dressing verwendet. Tomaten, Paprika, Gurke und Zwiebel in kleine Würfel schneiden und in eine Schüssel geben. Knoblauch und Ei im Mörser zu einer Paste zerdrücken (optional nur das Eigelb verwenden und das Eiweiß fein hacken und untermengen). Mit Olivenöl, Essig und Tomatensaft zu einer cremigen Vinaigrette verrühren. Das Dressing über das Gemüse geben und alles gut vermengen. Den Thunfisch zerpflücken und unterheben oder dekorativ obenauf legen. Mindestens 30 Minuten im Kühlschrank ziehen lassen und anschließend gut gekühlt servieren. Pipirrana lässt sich hervorragend vorbereiten und entfaltet gekühlt noch mehr Aroma. Durch seine saftige Frische eignet sich der Salat perfekt als Vorspeise, Tapa oder sommerliche Beilage. Servieren Sie ihn mit Aioli und frischem Baguette – ideal für den nächsten Grillabend!