Palma von oben: Hier können Sie in der Inselhauptstadt Rooftops genießen

In Tagen wie diesen, wenn die Hitze die Menschen auf Mallorca seelisch und körperlich beutelt, kann man ans und ins Meer gehen oder nachts durch die Gassen streifen, um sich abzukühlen. Oder man kann mittags oder abends eine der gar nicht mal wenigen Hotel-Dachterrassen in Palma mit seiner Anwesenheit beehren, um dort zu dinieren oder einfach nur einen Cocktail in sich hineinzukippen.

Allein in der Altstadt ist das Angebot erklecklich, und dies sogar in verschiedenen Preisklassen. Wer nicht im Handumdrehen arm werden will, kann die Terrasse des Hotels Almudaina an der Ausgehmeile Avenida Jaime III. besuchen. Von dort aus hat man einen unverstellten Blick auf die Kathedrale. Das Tagesmenü wird von 13 bis 16 Uhr von Montag bis Freitag serviert und kostet erträgliche 22,50 Euro.

Teurer wird es auf dem Dach des Hotels Sant Francesc (Plaça Sant Francesc 5). Hier kostet die Mallorca-Pizza "Coca" 16 Euro, für sechs Kroketten oder für Hummus wird der gleiche Betrag fällig. Die Terrasse des Fünfsterne-Boutique-Hotels hat dienstags bis samstags ab 19.30 Uhr geöffnet. Preislich im ähnlichen Bereich geht es im Fünfsternehotel Es Princep zu. Die "Patatas Bravas" gibt es dort für 14 Euro, 14,50 Euro werden für vier Kroketten veranschlagt. Für das "Ceviche de Corvina" muss man bereits 23,50 Euro auf den Tisch legen. Dafür hat man aber einen fast überwältigenden Blick unter anderem auf die Stadtmauer "Baluard".

Vom Hotel Sant Francesc aus sieht man die gleichnamige Kirche.

Ebenfalls im höherpreisigen Bereich ist der Rooftop des Nakar-Hotels an der Jaime-III-Straße mit seinem Cuit-Restaurant angesiedelt (13 bis 16 und 19 bis 23 Uhr). Als besonderes Zuckerl gilt dort das sonntags von 12 bis 15 Uhr angebotene Brunch, das mit 30 Euro zu Buche schlägt. Zwei weitere Rooftop-Optionen in der Altstadt von Palma sind das Santa Clara Urban Hotel (Carrer de Sant Alonso, 16) und das allseits bekannte Saratoga (Passeig Mallorca, 6).

Die Dachterrasse des Nakar-Hotels gilt als eine der besseren Anlaufpunkte der Stadt.

Auch jenseits des historischen Zentrums kann man es sich auf Dächern gutgehen lassen. An der Playa de Palma finden sich gleich drei Möglichkeiten für auswärtige Gäste auf Hoteldächern. Zunächst einmal muss das Obelisco-Hotel (Camí de les Meravelles, 10) genannt werden. Vom Terrassenrestaurant Okun im 13. Stockwerk genießt man einen nachgerade spektakulären Blick auf die Playa, die angrenzenden Viertel und das Meer. Die Preise sind nicht ungesalzen – das Tataki vom Thunfisch kostet etwa 21 Euro, für den Bacalao-Fisch "a la plancha" werden 25,50 Euro fällig.

Vom 13. Stockwerk des Hotels Obelisco aus hat man die ganze Playa de Palma fest im Blick.

Im Meeresvorort Can Pastilla befindet sich direkt am Strand das Hotel Negresco (Carrer de Neopàtria, 2). Die Bar auf der Dachterrasse, die sich neben einem Pool befindet, bietet ebenfalls einen schönen Blick auf die Playa de Palma, hier kann man vor allem leichte Gerichte und Cocktails zu sich nehmen. Für Menschen, die nicht allzu genau auf den Cent schauen müssen, bietet sich in der Gegend das Rooftop-Restaurant Katagi Blau des Fünf-Sterne-Hauses Iberostar Llaut Palace an. Das Gambas-Ceviche kostet dort 23,50 Euro, das Katagi-Steak 43 Euro.