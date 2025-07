Fachjury hat entschieden: Hier können Sie die besten Tomaten Mallorcas kaufen

In dieser Woche hat die zehnte Ausgabe des Internationalen Tomatenwettbewerbs von Mallorca stattgefunden. Experten aus dem Gastronomie-, dem Agrar- und dem Ernährungssektor waren beteiligt. Es wurden 45 Tomaten aus acht Kategorien vorgestellt und bewertet. Analysekriterien waren etwa Aussehen, Aroma, Textur, Struktur, Ausgewogenheit und Geschmack.

Der Wettbewerb fand im Restaurant Botànic des 5-Sterne-Luxushotels Can Bordoy Grand House & Garden in Palma statt. Die Jury bestand aus Tiffany Blackman, Laura Calvo, dem Küchenchef Andrés Benítez, dem Agraringenieur und Doktor der UIB, Jaime Jaume, und dem Gartenbauer Bernat Ferrer.

Bei dieser Ausgabe umfasste die Verkostung so einzigartige Sorten wie die gelbe Tomate oder die grüne Tomate. Diese Vielfalt an Herkunft und Typologien unterstreicht den gastronomischen Wert der Tomate als wesentliches Produkt der mediterranen Ernährung. Der Wettbewerb würdigt nicht nur die gartenbauliche Qualität, sondern dient auch als Ort der Reflexion über den Anbau, das Klima und die Entwicklung des Geschmacks rund um eine jahrtausendealte Zutat.

Nach mehr als drei Stunden Verkostung und mehreren Tagen der Beratung hat die Jury der zehnten Ausgabe des Tomatenwettbewerbs folgende Tomaten als die besten in ihren jeweiligen Kategorien ausgezeichnet:

Raim Atòmic von Son Soler in der Sonderkategorie "Neuheiten",

Tía Apollonia von Son Vell in der Kategorie Salattomate, mit einem besonderen zweiten Preis in dieser Kategorie für die Tomate Valldemosa von Finca Aubocassa,

Cor de Bou von Terracor und Grupo De Castro,

Tomate Rosa von Grupo de Castro,

Pera Mallorquina von Son Vell in der Kategorie Pera,

in der Kategorie Cherry die Tomate von Terracor.

Wettbewerb auch als Werbeinstrument für Tomaten

Hervorzuheben ist, dass alle 45 Tomaten aus acht Kategorien, die beim in dieser Woche vorgestellt wurden, als herausragend bewertet wurden. In der Sonderkategorie "Neuheiten" wurden vier Tomaten aufgenommen, die sich nur schwer in die anderen Kategorien einordnen ließen. Alle Tomaten waren reif, schmackhaft, wenig sauer, nicht körnig, mit einem großartigen Geschmack und ausgewogenen Aromen. "Nach zehn Jahren hat der Wettbewerb eines seiner Hauptziele erreicht, nämlich der Öffentlichkeit und den Erzeugern zu vermitteln, dass Tomaten und ihr Anbau wichtig sind", heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter. Angesichts der hohen Qualität der vorgestellten Sorten sei dies gelungen.

Die Tomate, die ursprünglich aus Amerika stammt und in Europa jahrhundertelang als Zierpflanze galt, ist heute aufgrund ihrer Vielseitigkeit, Frische und ernährungsphysiologischen Vorteile zu einer der wichtigsten Zutaten der mediterranen Ernährung geworden: Sie ist reich an Antioxidantien wie Lycopin, liefert Vitamin A und C und fördert die Flüssigkeitszufuhr.