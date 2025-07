„Nächstes Jahr geht's nach Griechenland!" So reagieren deutschsprachige Urlauber auf die Preiserhöhungen in Mallorcas Gastronomie

Das Thema Gastronomie auf Mallorca wurde in den vergangenen Tagen viel in den Medien oft thematisiert. Allerdings nicht nur, um die gute Inselküche vorzustellen. Vielmehr hat sich in der Branche einiges getan, das für ordentliche Diskussionen gesorgt hat. Überall steigen die Preise, die Restaurantbesucher dürfen bald nicht mehr getrennt zahlen, und die Gastronomen suchen angestrengt nach neuen Wegen, um Geld zu sparen. Aber was sagen da die deutschen Inselliebhaber dazu? MM hat sich in Peguera an der Playa de Torà umgehört.

Die Sonne scheint, der Wind weht angenehm und bringt die Sonnenschirme an der Playa de Torà zum Flattern. In der Strandbar La Vida sitzen Melanie Linz und Claudia Schnur bei einer Sekt-Sangría und schauen auf das Meer. Linz lebt seit 20 Jahren auf Mallorca und hat die Preiserhöhungen miterlebt.

„Ich gehe nicht mehr so oft essen wie früher“, sagt die 55-Jährige. Dafür sucht sie sich jetzt die Lokale sorgfältiger aus, gesteht sie. „Wir achten beide auf das Preis-Leistungs-Verhältnis“, sagt ihre Freundin aus Köln. „In diesem Restaurant ist es zwar etwas teurer, dafür haben wir aber einen tollen Ausblick und gutes Essen“, so Schnur. „Sonst gehen wir eher dorthin, wo auch die Einheimischen essen. Da ist es nicht nur günstiger, sondern meist auch besser“, ist sich die 50-Jährige sicher.

„Was mich vielmehr stört, ist, dass jetzt auf der Insel alles ‚so auf Luxus‘ getrimmt wird“, fügt Linz hinzu. „Da gibt es in der Nähe eine Strandbar, in die ich regelmäßig eingekehrt war. Da haben sich das ganze Jahr über die Einheimischen getroffen.“ Und jetzt? „Mittlerweile wurde ein Luxuslokal daraus gemacht. Sie haben den Chiringuito nur noch in der Saison für fünf Monate geöffnet. Alles ist indessen doppelt zu teuer! Da gehe ich nicht mehr hin!“

Melanie Linz (l.) lebt seit 20 Jahren auf Mallorca und bekommt oft Besuch von Freundin Claudia Schnur aus Köln. Die beiden gehen nur noch in ausgewählten Restaurants essen.

Über die Tatsache, dass es bald nicht mehr getrennt bezahlt werden kann, machen sie sich keine Sorgen. „Wir sind Freunde und sehen, das nicht so eng. Außerdem ist das in Spanien normalerweise üblich“, sagt Linz.

Familie Meier aus Düsseldorf ist eine gute Ernährung sehr wichtig. Seitdem alles so teuer geworden ist, kocht sie mehr von zu Hause.

Ein paar Tische weiter sitzt Familie Meier aus Düsseldorf. Sie besitzen in Andratx eine Wohnung und pendeln regelmäßig zwischen Insel und Heimat hin- und her. „Den Preisunterschied hat inzwischen jeder mitbekommen. Seit der Corona-Zeit ist der Anstieg enorm“, sagt Susanne Meier und lächelt. „Wir gehen nicht mehr so oft essen. Wenn wir uns für ein Restaurant entscheiden, dann nur eines mit hervorragender Küche“, betont die 71-Jährige. An ihrer Seite sitzt ihr sportlicher Sohn Simon, ein Personaltrainer. „Wir achten sehr auf unsere Ernährung und kochen mittlerweile öfter selbst“, erzählt der 38-jährige Vater von zwei Kindern. „Mit den Kindern jeden Tag essen zu gehen, kostet schon viel. Ich schätze, es ist seit der Pandemie mindestens 25 bis 30 Prozent teurer geworden. "Jetzt machen wir das nur noch zweimal pro Woche“, fügt der 76-jährige Opa und Vater, Franz Meier, hinzu. Und als Familie zahlen wir natürlich immer gemeinsam, nie getrennt. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass das bei manchen Deutschen nicht gut ankommt. Vor allem, wenn man in großen Gruppen unterwegs ist und sich nicht sehr gut kennt.“