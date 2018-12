Mitglieder von Gitano-Clans liefern sich wilde Prügelei

Nach einer wilden Prügelei zwischen Mitgliedern zweier Gitano-Clans in einem Nachtlokal im Gewerbepark Son Rossinyol in Palma de Mallorca ist ein beteiligter Mann festgenommen worden. Die gewalttätige Auseinandersetzung ereignete sich bereits in der Nacht zum Sonntag, wie die Zeitung Ultima Hora am Mittwoch berichtete.

Auslöser für die Prügelei war der Eifersuchts-Anfall des später festgesetzten 25-Jährigen. Viele der 50 beteiligten Personen warfen mit Stühlen und Flaschen um sich. Besonders gefährlich wurde es, als der Mann mit einem Auto in die Menge des gegnerischen Clans raste und dann floh. In seinem Wohnviertel Son Gotleu rammte er seinem Schwiegervater später noch ein Messer in den Arm. Danach wurde er festgenommen.