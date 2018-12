Mann klaubt Münzen aus Teich unterhalb der Kathedrale

In Palma de Mallorca hat am Sonntag ein Mann Aufsehen erregt, der aus dem ehemaligen Schwanenteich des Parks "s'Hort des Rei" unterhalb der der Kathedrale Münzen herausholte. Diese pflegen Touristen gelegentlich dort hineinzuwerfen, was am Trevi-Brunnen in Rom seit jeher üblich ist.

Der Mann ließ sich auch nicht durch filmende Passanten stören.

In dem Teich lebten bis vor wenigen Jahren mehrere nett anzusehende Schwäne samt ihrem Nachwuchs. Sie wurden inzwischen von dort entfernt.