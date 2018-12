Lokalpolizei von Palma setzt jetzt Laserpistolen ein

Die Lokalpolizei in Palma de Mallorca rüstet in der Weihnachtszeit gehörig auf, um Temposündern beizukommen. Sie will nach eigenen Angaben handliche und kaum sichtbare Laserpistolen einsetzen. Diese wurden am Montag vorgestellt. Diese Apparate will man mindestens bis zum Sant-Sebastià-Feiertag am 20. Januar verstärkt benutzen.

Im Übrigen sollen die Alkohol- und Drogenkontrollen angesichts der momentan stattfindenden zahlreichen Weihnachtsessen deutlich intensiviert werden.

Nach offiziellen Angaben der Stadt Palma stiegen die Fälle von exzessivem Alkohol am Steuer im ablaufenden Jahr deutlich an, was auch Drogen betrifft.