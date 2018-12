Mutmaßlich diebische Hausgehilfin festgenommen

Beamte der spanischen Nationalpolizei haben auf Mallorca eine Hausangestellte abgeführt, die in wenigstens sieben Wohnungen Wertgegenstände gestohlen haben soll. Das wurde am Donnerstag offiziell mitgeteilt.

Der 52-Jährigen wird vorgeworfen, schon seit 2010 vor allem in Palmas Stadtteil Can Pastilla unter anderem Schmuck und Bargeld entwendet zu haben. Das Geld, was ihr dafür gezahlt worden sei, habe sie in ihr Heimatland Kolumbien geschickt.