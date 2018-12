Uniformierte Airsoft-Fans veranstalten Kriegsspiel

Etwa 200 in Militäruniformen gehüllte Teilnehmer haben sich in der Serra de Tramuntana bei Puigpunyent auf Mallorca ein kurioses simuliertes Kriegsspiel geliefert. Bei dem sogenannten Airsoft-Treffen am vergangenen Sonntag galt es unterem, gegnerische Militärbasen einzunehmen, wie am Freitag bekannt wurde. Das Military-Spektakel dauerte geschlagene fünf Stunden.

Um mitmachen zu dürfen, musste jeder Teilnehmer ein Spielzeug oder ein Kilogramm essen mitbringen. Das alles wurde inzwischen an bedürftige Menschen auf der Insel verteilt.

Das Spielprinzip bei Airsoft ist ähnlich dem des Paintball oder von Lasergames, es werden jedoch Kugeln mit meist 6 mm Durchmesser aus Plastik oder einem biologisch abbaubaren Stoff verwendet.