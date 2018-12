Polizei ermittelt gegen Sex-Shop in Palma

Die Polizei hat Ermittlungen gegen einen Sex-Shop in Palma de Mallorca eingeleitet, weil er pornographische Artikel gut sichtbar in einem Schaufenster gezeigt haben soll - und zwar in direkter Nachbarschaft zu einem Spielwarengeschäft.

Der Erotik-Shop befindet sich im unterirdisch gelegenen Einkaufszentrum an der Plaza Mayor. Laut Gesetz ist es verboten, pornographische Objekte an Orten zu präsentieren, zu denen auch Minderjährige Zugang haben - wie eben in diesem Fall das Spielwarengeschäft, zu dem viele Eltern mit ihren Kindern kommen.