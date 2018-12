Balearen mit hohem Tabakkonsum

Beunruhigende Zahlen: Die Balearischen Inseln sind die autonome Gemeinschaft in Spanien, in der am meisten Tabak und Alkohol konsumiert wird. In beiden Fällen werden sogar steigende Raten verzeichnet. Die Daten sind das Ergebnis der „12. Studie über Alkohol und andere Drogen in Spanien (EDADES)”.

„Nachdem der Tabakkonsum jahrelang stagnierte, verzeichnen wir nun wieder einen Anstieg”, zitiert die MM-Schwesterzeitung „Ultima Hora” Maria Ramos, Generaldirektorin für Gesundheitswesen auf den Balearen. Besonders beliebt ist auf den Insel der „Botellón”, also das Gruppenbesäufnis Jugendlicher. Daran finden 16,1 Prozent Gefallen, während es im gesamtspanischen Schnitt 9,4 Prozent sind.