Feuerwehr rettet Hund aus Brunnenschacht

Die Feuerwehr von Palma hat am Mittwoch einen kleinen Hund aus einer misslichen Lage befreit. Der Vierbeiner war bei einem Spaziergang mit seinen Besitzern in den Cuevas de Pilar in der Nähe von Palma de Mallorca in einen Grubenschacht gefallen.

???? A mediodía, mientras paseaba con su familia se ha caído un perrillo en uno de los pozos de las cuevas del Pilar, en Son quint.

Rescate concluido felizmente.

A mediodía, mientras paseaba con su familia se ha caído un perrillo en uno de los pozos de las cuevas del Pilar, en Son quint. Rescate concluido felizmente.

In den Höhlen von Son Quint wurde früher Gips abgebaut, schon öfter kam es auf dem Gelände zu Unfällen. Die Besitzer des Hundes alarmierten sofort die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte seilten sich an Gurten in den Schacht ab und konnten das Tier erfolgreich befreien.