Erfolg bei Rückgabe verschreckter Hunde

Das städtische Tierheim von Palma de Mallorca hat es hinbekommen, 17 von 21 in der Weihnachts- und Silvesterzeit abhanden gekommene Hunde ihren Besitzern zurückzugeben. Das sei so gut gelaufen, weil die Tiere mit Erkennungs-Chips bestückt gewesen seien, hieß es in einer Pressemitteilung der Son-Reus-Einrichtung.

Die Hunde wurden den Angaben zufolge auf den Straßen oder Feldern aufgespürt. Viele entflohen wegen der Böller ihren Besitzern.