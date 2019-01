Rucksack mit 6000 Euro wieder aufgetaucht

Mit Hängen und Würgen haben es Polizisten in Palma de Mallorca bewerkstelligt, einem Mann seinen Rucksack mit 6000 Euro zurückzugeben. Wie am Donnerstag mitgeteilt wurde, war der Mann am vergangenen Donnerstag im Bahnhof in einen Zug gestiegen und hatte zu spät bemerkt, dass er seinen Rucksack vergessen hatte. Daraufhin stieg er in der nächsten Station aus und lief den ganzen Weg wieder zurück.

Der Rucksack war aber verschwunden. Die von dem Passagier verständigte Lokalpolizei bekam es schlussendlich mit Hilfe von Kameraaufnahmen hin, eine Frau ausfindig zu machen, die ihn mitgenommen hatte. Diese behauptete ihnen gegenüber, ihrerseits Anstrengungen unternommen zu haben, ihn wieder dem rechtmäßigen Besitzer zurückzugeben.