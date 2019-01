Brutale Schlägerei an Palmas Paseo Marítimo

Die Ordnungshüter in Palmas de Mallorca mussten am Samstagnacht zu einer brutalen Schlägerei am Paseo Marítimo ausrücken. Offenbar hatten zwei Jugendliche einen dritten gegen die Glasscheibe eines Restaurants geschleudert und weiter auf ihn eingeschlagen, als er verletzt auf dem Boden lag.

Das Opfer wurde von einer Ambulanz in die Klinik gebracht. Die beiden Täter wurden festgenommen Einer kam nach einer Anhörung durch den Haftrichter wieder auf freien Fuß, der andere sitzt in U-Haft. (cze)