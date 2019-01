Erneut brutaler Überfall auf Taxifahrer in Palma

Schon wieder ist ein Taxifahrer in Palma de Mallorca angegriffen und ausgeraubt worden. Das Verbrechen ereignete sich in der Nacht zum Sonntag gegen 1.45 Uhr in der Nähe der wegen unsicherer Zustände berüchtigten Plaza Gomila.

Die Polizei verdächtigt zwei Jugendliche spanischer Nationalität der Tat. Sie hatten offenbar das Taxi telefonisch bei Taxi Palma Radio bestellt. Der Fahrer holte sie in der Cabana-Straße ab und sollte sie zum Paseo Marítimo bringen.

Auf einmal soll einer der Männer, der hinten saß, den Fahrer am Hals gepackt haben. Der zweite, auf dem Beifahrersitz befindliche Mann zückte ein Messer und verlangte die Einnahmen. Der Fahrer rückte 150 Euro heraus. Danach schlitzte ihm einer der Jugendlichen leicht eine Hand auf.

Bereits in den vergangenen Wochen war es in Palma gehäuft zu Überfällen auf Taxifahrer gekommen, und zwar am 22., 28., und 29. Dezember.