Palma will hässliche Touri-Passage aufhübschen

Die wenig ansehnliche, bei Touristen aber beliebte Fußgängerpassage "Costa del Teatre" nahe der Rambla in Palma de Mallorca soll gehörig veredelt werden. Das beschloss das Stadtparlament am Montag. Es sollen dort gehobene Kunsthandwerkläden eröffnet werden, so Gesundheitsdezernentin Antònia Martín.

Die Podemos-Politikerin räumte jedoch, dass daraus in der ablaufenden Legislaturperiode noch nichts werden könne. Sollte das Linksbündnis jedoch nach dem 26. Mai an der Macht bleiben, werde die Umgestaltung unverzüglich beginnen.

Die Gegend um das Teatre Central gilt als eine der hochklassigsten in Palma.