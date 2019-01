Zwei Crashs auf Mallorca auf geraden Abschnitten

Auf Mallorca haben sich am Montagabend und am Dienstagmorgen auf zwei geraden Straßenabschnitten zwei schwere Auto-Unfälle ereignet. Der erste passierte gegen 21 Uhr auf der als Todesstraße berüchtigten Ma-19 zwischen Campos und Llucmajor. Dabei wurde ein 35-Jähriger schwer verletzt. Ein weiterer 65-Jähriger wurde leicht verletzt.

Der zweite Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen in der Dunkelheit gegen 6.50 Uhr auf der Straße zwischen Can Picafort und Santa Margalida. Dabei erlitten zwei Personen – eine ältere Frau und ein junger Mann – Verletzungen.

Beide Unfälle geschahen ersten Ermittlungen zufolge wegen des unkonzentrierten Verhaltens der Fahrer.