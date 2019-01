Sperrmüll wird in Calvià zu einem großen Problem

Zunehmender Sperrmüll in der Straßen von Calvià im Südwesten von Mallorca ärgert die Gemeinde-verantwortlichen. Innerhalb nur eines Jahres nahm die Menge um 21 Prozent zu, wie der öffentliche Betrieb Calvià 2000 am Dienstag mitteilte. Deswegen stellte die Kommune an einigen Müllablageorten Schilder auf, die die Menschen davor warnen, hier zu viel abzustellen.

Wer beim illegalen Ablagern von Müll erwischt, wird den Angaben zufolge mit Strafen nicht unter 900 Euro belegt.