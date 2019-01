Grippe-Epidemie erreicht jetzt schon Mallorca

Die Infleunza-Grippe hat auf Mallorca bereits Epidemie-Status erreicht. Das teilten die spanischen Gesundheitsbehörden am Donnerstag mit. In der ersten Woche des neuen Jahres seien mehr als die für den Status notwendigen 47,6 Personen pro 100.000 Einwohner an dieser Krankheit erkrankt.

In Kantabrien und dem Baskenland und der Exklave Melilla hatten allerdings bereits im Dezember mehr Menschen Symptome aufgewiesen als jetzt auf den Balearen. Normalerweise bekommen besonders viele Menschen diese Krankheit erst im Februar.

Gegen die alle Jahre wieder auftretende Epidemie hatten die Gesundheitsbehörden bereits im Oktober Impfungen angeboten.