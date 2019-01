Freundliches Shopping-Wetter zum Winterschlussverkauf

Am ersten Wochenende des Winterschlussverkaufs auf Mallorca herrschen kühle aber freundliche Wetterbedingungen.

Nach dem plötzlichen Kälteeinbruch der vergangenen Tage ist es am Freitag mit maximal 12 Grad in Palma und 5 Grad in Valldemossa noch recht frisch. Gleichzeitig zeigt sich aber vielerorts die Sonne und die eisigen Tramuntana-Böen aus dem Norden schwächen sich etwas ab.

Im Windschatten des Gebirges steigen die Temperatuen am Samstag dann auf 14 Grad und am Sonntag auf 15 Grad, Anfang der neuen Woche sogar auf 17 Grad. Nachts zeigen die Werte in der Inselhauptstadt ebenfalls eine steigende Tendenz von 7 auf 11 Grad am Montagmorgen. Der Himmel ist durchgehend heiter bis klar.