Sineu-Schüler sitzen in Mänteln in Klassenräumen

Mitten im kalten Mallorca-Winter bibbern Schüler in Sineu in der Mitte von Mallorca um die Wette. In der öffentlichen Rodamilans-Schule säßen im Augenblick zahlreiche Kinder in Wintermänteln in den Klassenräumen, meldete die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora unter Berufung auf verärgerte Eltern.

Der Schulleiter äußerte auf Anfrage, man habe sich inzwischen mit der Gemeinde in Verbindung gesetzt, auf dass das Problem schnellstens behoben werde. Klempner seien bereits mehrfach gekommen, doch die Heizung sei noch immer nicht zum Laufen gebracht worden.

Heizungsausfälle in Schulen sind im Winter auf den Balearen keine Seltenheit. Zahlreiche Schüler sitzen wegen Umbauten zudem in Behelfscontainern.