Park-Chaos am Großklinikum Son Espases

Ärger um die Parksituation an Palmas Großklinikum Son Espases! Seit dem 1. Januar ist das Parken auf den Stellflächen vor dem Krankenhaus gratis. Was eigentlich gut klingt, hat in den vergangenen Wochen zu einem Parkchaos dramatischen Ausmaßes geführt. Denn nicht nur Besucher, sondern auch das Personal darf die Stellflächen nun nutzen. Wegen des großen Andrangs kommen Ärzte und Pfleger aber teilweise zu spät zu ihren Schichten. Die Klinikleitung sah sich bereits gezwungen, einen Shuttle-Bus zwischen einem entfernteren Parkplatz und dem Krankenhaus einzurichten, der seit vergangenem Donnerstag verkehrt, aber offenbar kaum genutzt wird.

Die Angestellten der Klinik fordern: Ein eigener kostenfreier Parkplatz muss her! Das am 1. Januar eingeführte Gratisparken habe die Politik nur durchgesetzt, um vor den anstehenden Wahlen im Frühjahr noch auf Stimmenfang zu gehen.

Unterdessen hat der „Govern” den Zeitplan für den Weiterbau von Palmas U-Bahn bis nach Son Espases bekannt gegeben. Die Arbeiten sollen im ersten Quartal des kommenden Jahres beginnen und bis spätestens Anfang 2021 abgeschlossen werden, erklärte der balearische Verkehrsminister Marc Pons am vergangenen Freitag in Palma. Alleine die Ausarbeitung des Bauprojekts wird knapp 400.000 Euro kosten.